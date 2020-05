KoPé képeivel nem most találkozhatunk először, ugyanis az a képgyűjteménye is elnyerte a tetszésünket, amelyben magyar festők műalkotásait ötvözte a koronavírussal. A művész már akkor is igen magasra tette a lécet, de úgy tűnik, képes megugrani a saját határait.

Legújabb összeállításának középpontjában Budapest áll, illetve a kérdés: Hogyan nézne ki Budapest, ha képzeletbeli lények, állatok és filmhősök lepnék el?

A képein jellegzetes budapesti helyszínek láthatóak a popkultúra (néha a blockbuster-filmek) emblematikus elemeivel megspékelve. Itt egy Tyrannosaurus kel át a Szabadság hídon, ott egy gigantikus cépa ugrik ki a Dunából. De még békésen legelésző teheneket is láthatunk a Parlament közelében - nem beszélve a zebrán átkelő zebrákról. Sokan sokféleképpen próbálták értelmezni e képeket: a pop kultúra hazai térnyerésének szimbólumai, a fantázia varázsának meglibbentése, vagy csak öncélú szórakozás? Döntsd el te.

