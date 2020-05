A sorozat gyakorlatilag egy újragondolása egy Beyond West World című televíziós sorozatnak, amely az 1980-as években futott. Ráadásul ez a nem túl sikeres produkció is már egy átdolgozása volt két korábbi másik filmnek: a Feltámad a vadnyugatnak (1973) és az Eljövendő világnak (1976). Érdekes, hogy a történetet már ennyien feldolgozták, és mégsem vált lerágott csonttá - sőt, most robbant be csak igazán. De miért?

Mit tud a HBO Westworldje?

A történet a Delos nevű cég témaparkjában játszódik, ahol a betérő vendég következmények nélkül kiengedheti a gőzt, és akár a legvadabb álmait is megélheti. A parkban a vendégeken kívül AI (Artificial Intelligence) irányította robotok játsszák a szerepeket, számtalan történet fut egyszerre, és a vendég választhat, milyen szerepet kíván vállalni. A sztori az öntudatra ébredő mesterséges intelligencia és a valóság összecsapását mutatja be. De vajon miben jobb ez a mostani széria, ami miatt jóval sikeresebb lett, mint a korábban készült testvérei?

A komplexitás, a filmtechnika fejlődése és a nonlineáris történetmesélés mellett van még egy fontos alkotóelem, ami korábban nem volt meg, ez pedig az AI. A sorozat olyan szépen építi be a mesterséges intelligencia jelenlétét egy elképzelt - és közeli - jövőképbe, hogy az hihetetlenül valóságos lesz.

A film nézése közben számtalan kérdés fordul meg az ember fejében: Vajon tényleg ez a jövő? Ide tartunk? És ha igen, akkor mennyire vagyunk messze ettől?

De mindezek előtt: Mi is az a mesterséges intelligencia?

"Mesterséges intelligenciát értünk például a Pong nevű játék alatt, amely cirka 50 évvel ezelőtt futott. Az egy nagyon egyszerű mesterséges intelligencia: rutinok, szubrutinok hívogatják egymást, egyszerű utasítások: Elérjük a labdát? Nem? Mozgassuk odébb! De ha úgy nézzük, ez is egy mesterséges intelligencia, nagyon-nagyon leegyszerűsítve.

Ennek a fejlettebb változatai voltak a sakkprogramok, ahol már nagyon-nagyon sok minden volt előre rögzítve: nagyon sok lépés, akciók-reakciók, és igazából ott a játékos lépésére adott reakció volt az, amit mi a mesterséges intelligencia működésének könyvelünk el.

A jelenlegi esetben, napjainkban a köztudatban lévő mesterséges intelligenciát szeretnénk megmagyarázni kicsit. Amit most a legtöbben ismernek, az a supervised learning (ellenőrzött tanulás): nagyon nagy mennyiségű címkézett adatot beadunk egy tanuló algoritmusnak, melynek következtében kicsit nehezebb megfogni, hogy az a döntés, amit a mesterséges intelligencia adott esetben meghozott, az miért van, de a döntések nagy részében helytállóak. Viszont ezzel az a baj, hogy ugye ezt az adatbázist, amit beadunk, ezt rendszeresen frissíteni kell, ehhez szükség van egy maintain engineer-re, aki ezt folyamatosan karban tartja" - magyarázza Bednárik Róbert, vezető mérnök.

És vajon mennyire reális a Westworldben látott jövő?

Ha így lesz, akkor messze vagyunk még ettől az állapottól?

"Iszonyat hűen van reprezentálva az a technológiai fejlettség, amit gyakorlatilag már a mai napokban is érzékelünk, és átélünk. Mi szakemberek könyékig benne vagyunk az ilyen technológiai fejlesztésekben. Az a világ, amit most a Westworld által bemutatott képek képviselnek, az én életemben nem fog bekövetkezni" - mondta Dr. Börcs Attila, kutatómérnök.

Róbert szerint mesterséges intelligencia szempontjából is van még azért némi kis időnk:

"Mesterséges intelligencia szempontjából ez egy kicsit távolabbi jövő, robotika szempontjából viszont alapvetően nem vagyunk már olyan távol. Ha csak megnézzük azokat a segédrobotokat, amilyen például Aaron Paulnak is van a sorozatban az építkezésen, akkor ezekből kiderül, hogy alapvetően ez a technológia már valamilyen formában azért létezik" - látható a Broadtestvideójában.