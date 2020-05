A Maszk

Mivel mással is kezdhetnénk listánkat, mint azzal a filmmel, aminek már a címe is témánkba vág, és ami Jim Carrey egyik legfergetegesebb, karriercsináló vígjátéka. A történetben egy félszeg főhős talál rá egy ősi, varázserejű maszkra, amit felvéve megszabadul minden fizikai és lelki korláttól, nem is beszélve a mimikaiakról.

A sötét lovag – Felemelkedés

Maszkot viselt az emberek között, lezárta a várost, eltörölte a sporteseményeket, és egy denevértől eredeztette a bajokat. Bane mondhatni megelőzte a korát, még ha ennek a filmnek a sztorijában természetesen más előjellel követi is el mindezeket. Az ellenfele pedig minden maszkos szuperhősök tán leghíresebbike, maga Batman.

Star Wars-filmek

Lehet vitatkozni arról, hogy Darth Vader fején az egy maszk, vagy sisak, netán mindkettő egyszerre, de az biztos, hogy a Star Wars-filmek még a jó öreg Sötét Nagyúr szerelésén kívül is jó néhány olyan arcfedőt ajándékoztak a világnak, amiket mindenki rögtön be tud azonosítani. Ilyenek például a birodalmi rohamosztagosok, vagy a fejvadász Boba Fett vonatkozó ruhadarabjai, amelyek biztosan megfelelnének minden járványügyi előírásnak is.

Halloween

Ha nem látjuk (teljesen) a másik ember arcát, az elidegenítő, sokszor félelmetes hatást tud kelteni, mint azt ezekben a napokban sajnos mi is megtapasztalhatjuk. Ezt a hatást pedig előszeretettel használják ki a horrorfilmek, amelyek legendás sorozatgyilkosai közül nem csak a Halloween-széria Michael Myers-e hord előszeretettel maszkot szörnyű tettei elkövetésekor, de a Sikoly-, a Texasi láncfűrészes mészárlás-, vagy épp a Péntek 13-filmek bűnözői is.

V, mint vérbosszú

A 17. századi angol lázadóról elnevezett Guy Fawkes-maszk először képregényben született meg, mára pedig önálló életre kelt, és többek között a hírhedt Anonymous hackercsoport egyik jelképe. A szimbólummá válása pedig leginkább a V, mint vérbosszúnak köszönhető, melyben a diktatúra ellen harcoló magányos hős viseli.

A bárányok hallgatnak

Van úgy, hogy a maszk nem arra szolgál, hogy a viselőjét megvédje a környezet ártalmaitól, hanem fordítva, másokat véd tőle. Így járt ez a film- és sorozattörténelem talán leghideglelősebb gonosza, Dr. Lecter is, akit még fogságban is harapásbiztos maszk mögött kell tartani. De még így is megold ezt-azt...

Zorro álarca

A spanyol nemesből lett titokzatos kaliforniai igazságosztó pont fordítva hordja a maszkot, mint mi: ő nem az arca alsó, hanem a felső felét takarja el vele. A vírustól ez biztos nem védené, de az inkognitóját megőrzi, amikor a nagy Z betűket karcolja a rosszfiúkra. Sőt, azt se felejtsük el, hogy ily módon szabad a csók is a forró menyecskékkel – ezt néhány hétig még szintén ne csináljuk utána, legalábbis más háztartásban élőkkel semmiképp!

A vasálarcos

A legenda szerint megtörtént eseményen alapul, de a valóságban mégis nehezen bizonyítható XIV. Lajos, francia király története, akit ikertestvérével, Fülöppel együtt Leonardo DiCaprio alakít ebben az 1998-as filmben. Lajos a történet szerint egy vasálarcba zárva tartja fogságban ikertestvérét, akinek át kéne adnia a trónját, ha fény derülne a létezésére. Az igazság kiderítésében részt vesz természetesen a négy muskétás, Athos, Porthos, Aramis és D'Artagnan is, akiket John Malkovich, Gérard Depardieu, Jeremy Irons, valamint Gabriel Byrne formálnak meg a filmben.