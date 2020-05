Sok művész úgy véli, ezen a pályán nem szabad kompromisszumokat kötni, vagyis tilos olyasmiben szerepelni, amihez nem szívesen adják a nevüket. A nap végén mégis sokaknak nem elítélhetően nagyon is fontos az, hogy ki tudják fizetni a számlákat. Hollywoodban rengeteg olyan sztár van, aki vagy a pályája elején, vagy a csillogás megszűnte után kénytelen volt olyasmiben is szerepet vállalni, amire nem a lehetséges díjak és szakmai elismerések miatt mondott igent, hanem egyszerűen azért, mert kellett a pénz.

Michael Caine a Cápa 4. - A cápa bosszúja című filmben

Sir Michael Caine a pályafutása alatt több mint száz filmben szerepelt. Kétszer kapott Oscar-díjat, először Woody Allen Hannah és nővérei, majd Lasse Hallström az Árvák hercege című filmjében nyújtott alakításáért. Azonban nem minden szerep és film lehet díjnyertes, és nem minden alkotásról zengenek ódákat a kritikusok, enni viszont akkor is kell, ha ilyen lehetőség nem érkezik. Ezért vállalta el Mr. Caine is ezt a filmet, amelyet ő maga nem is nézett meg. "Soha nem láttam, de minden beszámoló szerint szörnyű" - ismerte be a színész.

Alec Guinness a Star Wars című filmben

A fiatal színészek számára az 1977-es Star Wars ugródeszkát jelentett, a veterán társaiknak azonban csak egy munka volt. Vegyük például Alec Guinness-t, aki Obi-Wan Kenobit alakította. Ő már a Csillagok háborúja előtt is ismert és elismert színész volt, neki a filmmel járó sztárság nem jelentett újdonságot, és a célja sem ez volt. Ő csupán pénzhez szeretett volna jutni, a film pedig egy eszköz volt. Bevallotta, hogy az egész űropera gyötrelmes volt számára, de ez segítette át az anyagi nehézségeken. "Nem mondhatnám, hogy éleveztem a filmet" - árulta el. A filmben elhangzó dialógusokról is megvolt a véleménye, szerinte nagyon ostobák voltak.

Glenn Close A galaxis őrzői című filmben

A színésznő tehetsége vitathatatlan, ugyanakkor manapság mág nem sok olyan film készül Hollywoodban, amelyben hozzá hasonló színészekre van szükség. Glenn Close csodálatos volt a Garp szerint a világban és a Végzetes vonzerőben is, mostanában viszont csak a független filmeket élvezi, így kénytelen olyan szerepeket is elvállalni, amelyekben a színészi játék nem olyan kifinomult. Szemrebbenés nélkül bevallotta, hogy A galaxis őrzőit azért vállalta, hogy közben kis költségvetésű, független filmekben szerepelhessen.

Morgan Freeman a London Has Fallen című filmben

Az Oscar- és Golden Globe-díjas amerikai színész a 90-es években vált ismertté, rengeteg hollywoodi sikerfilmben tűnt fel. Láthattuk őt a Miss Daisy sofőrjében, A remény rabjaiban és a Millió dolláros bébiben is. A színésznek azonban nem csak az a fontos, hogy szakmai sikereket hozó filmekben szerepeljen, hanem az is, hogy pénz álljon a házhoz. Ezért vállalta el a London Has Fallen című filmben, amit el is ismert. "Ezek a nagy akciófilmek jól fizetnek" - mondta egyszerűne.