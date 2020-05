A Madách Színház élőben az ön otthonában című sorozatának első darabja

ként június 4-én mutatják be Carol Rocamora amerikai írónő Örökké fogd a kezem című művét, amelyet a szerző Anton Pavlovics Csehov és felesége, Olga Knyipper színésznő levelezése nyomán írt.

A darab internetes bemutatójának szereplői Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter, rendezője Szirtes Tamás - olvasható a Madách Színház MTI-hez eljuttatott közleményében.

Mint írják, a fennálló rendkívüli körülmények mellett is arra törekednek, hogy minél teljesebb színházi élményt nyújtsanak: az előadás helyszíne Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter lakása, ahonnan élőben sugározzák a bemutatót június 4-én 20 órakor, és a további előadásokat is, június 5-én, 6-án, 9-én és 10-én ugyancsak 20 órai kezdettel.Carol Rocamora, a New York-i művészeti egyetem tanára, Csehov több írását ültette át angol nyelvre. Csehov és felesége levelezésének nyomán írt művének ősbemutatója 2001-ben volt a londoni Almeida Theatre-ben. Azóta számos nyelven aratott sikert a két rendkívüli emberről, a világirodalom egyik legnagyobb írójáról és a kor ünnepelt színésznőjéről szóló színmű.

A sorozat következő darabját, Bernard Slade Jövőre veled ugyanitt című vígjátékát Kovács Lotti és Szemenyei János előadásában, Harangi Mária rendezésében június 11-én 20 órakor mutatják be, az előadás helyszíne szintén a művészek lakása. A további előadások június 12-én, 13-án, 16-án, 17-én ugyancsak 20 órai kezdettel láthatók.

Slade 1975-ben írta Jövőre veled, ugyanitt című vígjátékát, amelyért Tony-díjra jelölték, majd filmadaptációjáért Oscar-jelölést is kapott. A darabot több mint 1400 alkalommal játszották a Broadwayn, a világ több országában bemutatták. A Madách Kamarában Sztankay István és Schütz Ila, valamint Lesznek Tibor és Kiss Mari szereplésével, Szirtes Tamás rendezésében több mint 500 előadást ért meg.

Az előadásokat a Madách Színház honlapjáról lehet majd elérni, és jegyvásárlásra is ott lesz lehetőség május 26-tól. Az előadássorozat különlegessége, hogy valós időben sugározzák, csak akkor tekinthető meg, később nem visszanézhető - hangsúlyozzák a közleményben.

Mint írják, a közvetítés a Budapest Film Zrt. technikai segítségével jön létre.