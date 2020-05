A látogatóknak kötelező lesz a maszk viselése, be kell tartaniuk a távolságtartási szabályokat, a belépéskor pedig megmérik a testhőmérsékletüket is - közölte a Vatikáni Múzeum.

A látogatók csoportosulásának elkerülésére csak online, előre megváltott jegyekkel lehet majd belépni, de a 17 euróba (6 ezer forintba)kerülő belépőjegy árát most nem növelik meg a 4 eurós online foglalási díjjal.

A Vatikáni Múzeum ad otthont a világ egyik legnagyobb művészeti gyűjteményének, számos reneszánsz mesterműnek, ókori egyiptomi és római műkincseknek. A palotában több száz szoba, galéria és kápolna van, köztük a Sixtus-kápolna. A múzeum a koronavírus-járvány miatt március 8-tól volt bezárva.

Június 1-jétől egyúttal a pápa nyári rezidenciája, a Rómától 30 kilométerre fekvő Castel Gandolfo is megnyílik a közönség előtt. A római Szent Péter székesegyházat május 18-án nyitották meg újra a hívek számára.

A világjárvány miatti zárvatartás súlyos veszteséget okozott a múzeumoknak, köztük a Vatikáni Múzeumnak is. A vatikáni gyűjteményt tavaly hétmillióan keresték fel. Az intézménynek évente a becslések szerint százmillió dolláros (32 milliárd forintos) bevétele származik az idegenforgalomból.

A múzeum illetékesei attól tartanak, hogy a kapuk megnyitása után, az előírt elővigyázatossági intézkedések, a távolságtartás, az új egészségügyi szabályozás elriaszthatja a külföldről érkező turistákat, és ez a bevételek további visszaesését okozhatja.