Tízéves korában már aktképek készültek róla, és a kék lagúnában is kiskorúként meztelenkedett, mégis huszonkét éves koráig várt, hogy elveszítse a szüzességét. Cikkünkben összegyűjtöttünk tizenöt érdekességet az 55. születésnapját ünneplő Brooke Shields kapcsán.

1.A felmenői között angolok, olaszok, németek és franciák is találhatók, méghozzá egészen előkelő európai arisztokraták is. Többek között IV. Henrik francia király is az ősei közé tartozik.

2.A modellkarrierjét mindössze tizenegy hónapos korában kezdte, egy babaszappan reklámban.

3.Tízéves korában egy fotóművész, Garry Gross meztelen képeket készített róla az édesanyja beleegyezésével a Playboy számára. Amikor Shields néhány évvel később híres lett, beperelte a fotóst, és megpróbálta elérni, hogy ne hozhassa nyilvánosságra a képeket. A bíróság elutasította a kérését.

4.Tizenhárom éves korában már olyan híres szépségideál, modell és gyerekszínész volt, hogy a kor egyik sztárzenekara, a Blondie róla írta Pretty Baby című dalát.

5.A színészi karrierje legnagyobb sikerét A kék lagúna hozta el. A filmben egy hajótörést követően két kisgyerek marad magára egy lakatlan szigeten, felnőve pedig maguknak kell rájönni, hogyan működik a szerelem és a szexualitás. Mivel a forgatás idején Shields még a tizenötöt sem töltötte be, a filmben pedig a karaktere szinte végig félmeztelen, a hosszú haját a melleihez ragasztották, hogy takarja azokat.

6.Tizenhat éves korára már szerepelt a Cosmopolitan, az Elle, a Glamour, a Harper's Bazaar, a Mademoiselle, a Seventeen és a Vogue magazinok címlapján is. 1980 és 1985 között több mint 300 címlapon volt látható. Nem csoda, hogy később a neves Time magazin őt választotta meg az 1980-as évek arcának.

7.Néhány híres film, amit visszautasított, és aki a szerepet megkapta helyette: Batman visszatér (Michelle Pfeiffer), Micsoda csapat! (Geena Davis), Szex, hazugság, videó (Andie MacDowell), Dolgozó lány (Melanie Griffith).

8.A húszas évei elején a karrierje mellett elkezdett a Princeton egyetemre járni, franciát és olaszt tanult.

9.Az egyik egyetemi diáktársával vesztette el a szüzességét, ekkor már huszonkét éves volt. Erről ő maga vallott nyíltan egy interjúban, és azt is hozzátette, megbánta, hogy ilyen sokáig várt vele, de korábban egyszerűen nem ismerte még elég jól saját magát.

10.Ő volt minden idők első Arany Málna-győztese a legrosszabb színésznő kategóriában. A karrierje során összesen hét alkalommal jelölték, és három alkalommal meg is kapta a díjat, A kék lagúna, a Szahara és az Ágyugolyó futam 3. című filmekért.

11.1997-ben rövid életű házasságot kötött a tenisz világsztár Andre Agassival. Később ezt a házasságot érvénytelenítették, hogy a második férjével egyházi szertartás szerint is megesküdhessenek. Vele azóta is együtt él.

12.Öt alkalommal vetélt el, mire lombikbébi módszer segítségével megszületett az első gyermeke 2003-ban. Azóta még egy egészséges gyermeknek életet adott.

13.Az első gyermeke világra jöttét követően szülés utáni depresszióban szenvedett, ennek történetét pedig megírta egy könyvben is, arra biztatva nőtársait, hogy hasonló problémák esetén ne féljenek segítséget kérni.

14.Az az epizód, amiben felbukkant a Jóbarátokban, a legnagyobb nézettséget hozta a sorozat a történetében. Az NBC csatorna ezt látva indított el egy saját sorozatot Shieldsre építve, a Szeleburdi Susan pedig négy évadon át futott sikerrel.

15.Brooke Shields még mindig aktív színészként is, noha leginkább sorozatokban látható. Legutóbb például a 9-1-1 című széria egyik epizódjában bukkant fel, ami május elején került adásba az Egyesült Államokban.