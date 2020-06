90 éves korában távozott az élők sorából, Lennie Niehaus, a legendás amerikai szaxofonos, akinek a nevéhez számtalan világhírű film fűződik. Az Eastwood-Niehaus páros olyan mozikban működött együtt, mint a Zöldfülű (1990), Az elefántvadász (1990), a Nincs bocsánat (1992), a Tökéletes világ (1993), A szív hídjai (1995), az Államérdek (1997), az Éjfél a jó és a rossz kertjében (1997), Az igazság napja (1999), az Űrcowboyok (2000), a Véres munka (2002), a Titokzatos folyó (2003), a Millió dolláros bébi (2004), a Levelek Ivo Dzsimáról (2006), A dicsőség zászlaja (2006), a Gran Torino (2008) és az Elcserélt életek (2008). Az 1993-ban bemutatott tévéfilm, a Lush Life zeneszerzőjeként Emmy-díjat kapott,és 2008-ban ismét jelölték az elismerésre a Mitch Albom's For One More Day-ért, amelyet az ABC mutatott be - írja az MTI.