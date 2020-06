Itt a nyár, és itt a vakáció ideje, ami idén pláne különleges időszaknak ígérkezik, hiszen nem csak a suli végével esik egybe, de a világjárvány miatti bezártságéval is. Ez alkalomból összegyűjtöttünk egy adag olyan filmet, amelyek szintén emlékezetes nyaralásokat örökítettek meg, és kívánunk hasonló élményeket az olvasóinknak is a most következő hónapokra.

Tüskevár (1967, 2012)

Mi mással kezdhetnénk, mint a magyar ifjúsági irodalom klasszikusával, amiből két filmfeldolgozás is készült? Hisz a szívünknek mégiscsak a hazai nyarak a legkedvesebbek, idén pedig jó eséllyel a legtöbben mindenképp belföldön töltik a vakációt. Legyen az olyan izgalmas és emlékezetes, mint Tutajos kalandjai a berekben a bölcs Matula bácsi mellett!

Európai vakáció (1983)

A Griswold család nyári kalandjait megörökítő Családi vakáció olyan sikeres darabbá vált, hogy három folytatás is készült hozzá, melyek közül mi a tán' legviccesebb Európai vakációt választottuk a listánkra. Az „átlagamerikai" família Chevy Chase vezetésével ebben a filmben az öreg kontinens kultúrájával szembesül, és persze semmi sem úgy alakul, ahogy tervezték, mint ahogyan az efféle családi nyaralásokon az történni szokott.

Dirty Dancing – Piszkos tánc (1987)

Ez az a film, amiről a legtöbbeknek valószínűleg nem a vakáció jut eszébe, hanem a „Time of my Life", a mindent elsöprő szerelem, és ahogyan Patrick Swayze felemeli Babyt... Pedig az egész történet a nyári szünidőben játszódik, egy menő üdülőhelyen, és a film után tini- és kevésbé tini lányok ezrei kezdtek ábrándozni egy hasonló vakációról, sőt teszik ezt talán azóta is.

Go, Trabi, go! (1991)

Kordokumentumként is érdekes és vígjátékként is kiváló szórakozás ez a családi vakációt megörökítő film, amiben a német újraegyesítés és rendszerváltás idején indul útra egy derűs és mindenen át kitartó NDK-s família, méghozzá egy olyan járgánnyal, ami nem épp a legalkalmasabb ilyesmire. Hogy miért nem, arról számos poén szólt a korban, és ezek elsütését a filmben sem hagyták ki.

Szerelmem nyara (2004)

A nyári vakáció gyakran a nagy szerelmek ideje is, amiknek romantikáját sokszor nagymértékben hevíti az a tény is, hogy az évszakkal együtt véget érnek. Ebben a rendkívül érzékeny és szép filmben pedig nem csak egy szokásosnál is különlegesebb nyári szerelemnek lehetünk tanúi, de az azóta hollywoodi sztárrá váló Emily Blunt első jelentős filmszerepének is.

A nyár királyai (2013)

Ha már a lányok megkapták a vakációs filmjüket a listánkon, akkor kapják meg a fiúk is – persze A nyár királyaiban nincsenek olyan pajzán kalandok, mint a Szerelmem nyarában, de minden már igen, ami az emberrel és a barátaival kiskamaszként megtörténhet élete legemlékezetesebb nyarán. Beleértve egy saját ház, sőt birodalom építését is az erdő mélyén.

Bigger Splash (2015)

Hogy Dakota Fanning mennyire jól ért ahhoz, hogy a látszólag szende, valójában nagyon is szexi jelenlétével felkavarja mások életét, azt A szürke ötven árnyalatából is jól tudhatjuk, ebben a filmben pedig egy nyaralás közepébe csöppen bele a festői Itáliában, alaposan kivéve a részét egy izgalmas szerelmi-érzelmi négyszög kialakulásából.