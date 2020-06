Ahogy azt korábban megírtuk, Kovács Kati nemrég egy régi titkot fedett fel Cserháti Zsuzsával kapcsolatban. Kovácsi Kati elmondása szerint az Édes kisfiam című számot eleinte neki szánták, ám Cserháti egy hosszú telefonbeszélgetés során kérlelte Katit, hadd lehessen inkább az övé a nóta. Kati állítása szerint Zsuzsa akkoriban nagyon mély ponton volt.

Egykori pályatársai szerint is voltak nehéz pillanatok az életében, de többségében annak következtében, hogy a szakma látványosan nem akarta elismerni a tehetségét.

"Csodálatos volt, nagyon szerettem őt. Minden, amit állítottak róla a halála után, az 99 százalékban hazugság volt" - mondta Charlie a Borsnak. Poór Péter is elárulta, miképpen emlékszik Cserhátira.

"Szinte az első fellépése volt Zsuzsinak, és már akkor tudtam, hogy elképesztő tehetsége van. Akkor azt mondtam neki, hogy biztosan sokra viszi, hatalmas sztár lesz. Kértem, hogy utána is ismerjen meg, különben kiszúrom a Mercedesének a gumiját. Közel állt hozzám, és őszintén megleptek azok a pletykák, hogy labilis volt és megtört. Én mindig egy életvidám nőt láttam. Biztos voltak bajai, de hogy ilyen súlyosak? Számomra annyira értelmetlen, banális, hogy gyomorvérzésben halt meg. Értelmetlen és tragikus. Szerintem egy baja volt Zsuzsának: az, hogy hosszú ideig nem értékelte a szakma, és csak élete vége felé fedezték fel újra" - fejtette ki Péter.

Hasonló véleményen van Balázs Fecó is:

"Szép is volt, jó is volt, és elképesztően énekelt, de az akkori kultúrpolitika miatt más kapta meg azokat a lehetőségeket, amelyeket neki kellett volna. Nem volt szerencséje. Pedig Cserháti az egyetlen az országban, aki világsztár lehetett volna" - mondta a híresség, aki szerint pont az tette be a kaput az énekesnőnek, hogy nem engedték előrébb jutni.