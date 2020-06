1.A teljes neve Tobias Vincent Maguire. A Tobey a gyerekkori beceneve, és mivel gyerekszínészként kezdte a pályafutását, logikusnak tűnt ezt használni művésznévként a komoly Tobias helyett, miután pedig már mindenki így ismerte, felnőttként is megtartotta.

2.Az egyik dédnagyapja osztrák, az egyik dédnagyanyja pedig puerto ricói volt, de folyik angol, ír, dán, francia és német vér is az ereiben.

3.A szülei nagyon fiatalok, mindössze tizennyolc és húsz évesek voltak a születésekor, és az ő kedvéért házasodtak aztán össze. Ez azonban nem tartott sokáig, és Tobey kétéves korában elváltak. A gyerekkora folyamatos költözködésekkel telt, hol az anyjával, hol az apjával, hol más rokonokkal élt.

4.Gyerekkorában szakács szeretett volna lenni, de az anyja száz dollárt kínált neki, hogy a suliban a háztartástan helyett a színjátszás órákat válassza. Mindez valószínűleg összefüggésben állt azzal, hogy az apja szakácsként is dolgozott, az anyja pedig a szórakoztatóiparban tevékenykedett, és később Tobey ügynöke is lett.

5.Nem fejezte be a középiskolát, hogy teljesen a színészi karrierjére koncentrálhasson. Később, már híres színészként letette azért az érettségi vizsgákat.

6.Az első jegyzett mozifilmes szerepét az Ez a fiúk sorsa című családi drámában játszotta, a főszereplő Leonardo DiCaprio egyik barátját alakítva. Ők ketten ekkoriban már az életben is közeli barátok lettek, miután rengeteg film szereplőválogatásán találkoztak. Sőt, szövetséget kötöttek, hogy ha valamelyikük szerepet kap egy filmben, beajánlja a másikat is. A barátságuk azóta is tart, a mozivásznon pedig legutóbb A nagy Gatsby esetében láthattuk őket együtt.

7.Leonardo DiCaprióval egy időben híresek, sőt hírhedtek voltak a közös bulizásaik is, ez pedig egy idő után Tobey Maguire számára nehézségeket is okozott. Miután olyannyira megzuhant, hogy ki kellett szállnia egy filmből is, szakszerű segítséget kért az alkoholproblémái miatt. Az életmódváltás működött, hisz 1992 óta nem iszik alkoholt, nem nyúl droghoz, nem eszik húst, és minden nap jógázik.

8.Vonzzák a befolyásos emberek lányai. A 2000-es évek elején jegyben járt a zenész és médiamogul Quincy Jones lányával, Rashida Jones-szal, eddigi egyetlen házasságát pedig az NBC Universal tévétársaság alelnökének lányával, Jennifer Meyer-rel kötötte. A frigy tíz évig tartott, és két gyermek született belőle.

9.Eredetileg ő kapta meg a Kiképzés főszerepét Denzel Washington mellett, és egy kéthónapos felkészülésen is részt vett a forgatás előtt lőgyakorlatokkal, rendőrségi oktatással, meg egy csomó izom magára pakolásával. A producerek az utolsó pillanatban cserélték le őt Ethan Hawke-ra, de ez nem sült el rosszul a számára, hiszen így el tudta vállalni helyette a Pókember főszerepét, ami végül a folytatásaival a karrierje legnagyobb sikerét hozta el.

10.Övé minden idők egyik leghíresebb filmes csókja. Pókemberként fejjel lefelé lógva csókolta meg álmai lányát (vagy inkább a lány őt), ezt a kreatív megoldást pedig nem csak az MTV Movie Awards gáláján díjazták a vonatkozó kategóriában, de azóta is rendszeresen beválogatják a mozitörténelem legemlékezetesebbjei közé, nem is beszélve a rengeteg megidézésről és paródiáról.

11.Pókember szerepének kedvéért ki kellett gyúrnia magát, de egy zsoké viszont nem lehet nagydarab, így a Vágta főszerepére készülve hirtelen kellett fogynia több mint tíz kilót.

12.A Vágta forgatásának végén hátsérülést szenvedett, és olyan erőseknek bizonyultak a fájdalmai, hogy majdnem le kellett őt cserélni a már előkészítés előtt álló Pókember 2.-ben. A helyére Jake Gyllenhaal ugrott volna be, aki már el is kezdte a felkészülést, de végül szerencsére Tobey Maguire meggyógyult. Saját bevallása szerint egyébként is gyakran összekeverik őt Gyllenhaal-lal, például rendszeresen megkapja az utcán, hogy „Imádtalak a Túl a barátságon-ban!".

13.Négy féltestvére van, kettő az apja, kettő az anyja révén. Utóbbi kettő gyerekszínészként is tevékenykedett, és a Pókember 2.-ben is feltűnt: ők játszották azt a két kissrácot, akik visszaadják Pókembernek a maszkját, miután lelepleződött a nagy metrós megmentés közben.

14.Rendkívül erős tériszonytól szenved, azért így nehéz lehet felhőkarcolók között ugrálni.

15.A kedvenc hobbija a póker, amit profi szinten is űz, számos versenyen indult már, nem is sikertelenül. Rendszeres résztvevője a hollywoodi klubok hátsó termeiben tartott nem hivatalos pókerpartiknak is, és ezekben nem mindig játszik túl szimpatikus szerepet, legalábbis ha hihetünk Molly Bloom erről szóló hírhedt könyvének, a magyarul is olvasható Elit játszmának. A könyvből film is készült azonos címmel, amelyben Michael Cera alakította a Tobey Maguire-ről mintázott „X játékost".