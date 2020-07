Hollywoodba nem elég bekerülni, bent is kell maradni. Ez egy igen gyorsan változó világ, aki pedig nem tudja tartani a lépést, az lemarad. Bőven vannak olyan hollywoodi színészek, akiknek a csillaga egykor fényesen ragyogott, mára azonban már csak pislákolnak. Egy-két jó szerep ugyanis semmire sem biztosíték, főként úgy, hogy évről évre új csillagok születnek. Íme, azok az egykori nagy sztárok, akik már nem kapnak szerepeket.

Tobey MaguireA színész legismertebb szerepe Peter Parker a Pókember című filmben és folytatásaiban. Ennek a karakternek köszönhetően ismerte meg a világ, de nagyon úgy tűnik, hogy ezt a lehetőséget nem igazán tudta kihasználni, ugyanis ezt követően sem bővelkedett a jobbnál jobb szerepekben. Ugyan a Pókember után játszott a Testvérekben, majd a 2013-as A nagy Gatsbyben, de már évek óta egyetlen filmben sem kap főszerepet.

Taylor LautnerAz Alkonyat-filmek után olyan fényes karrier is várhatott volna a Jacob Black karakterét alakító színészre, amilyen jutott mondjuk Robert Pattinsonnak, vagy Kristen Stewartnak, a lehetősége ugyanis adott volt. Sikerült elrabolnia a lányok szívét, és szerepeket is kapott, de valahogy egyik szereplése sem hozta meg számára az áttörést. Egyedül a BBC Kakukk című televíziós sorozata volt sikeres, de már annak is vége, és legalább négy éve nem láthattuk őt semmiben, de olyan alkotásban semmiképp, ami bármilyen visszhangot keltett volna.

John CusackA 90-es évek végén és a 2000-es évek elején szinte nem lehetett olyan filmet látni, amiben ne szerepelt volna John Cusack. Játszott a Con Air – A fegyencjáratban, A John Malkovich-menetben, a Pop, csajok satöbbiben vagy az Amerika kedvenceiben. Megkerülhetetlen volt, mégis sikerült nyomtalanul eltűnnie, legalábbis a nagyszabású filmekből. Az is lehet, hogy saját döntés volt a háttérbevonulás, hiszen néhány év alatt egy életre is elegendő moziban szerepelt.

Jessica AlbaA Honey című filmmel robbant be a nagyképernyőre a színésznő, ezt követte a 2005-ös Sin City, ám a sikerszéria hamar véget ért. Ugyan a Fantasztikus Négyes és A kabalapasi még viszonylag sikeresnek számítottak, itt megrekedt a színésznő karrierje, de ez a népszerűségére nem volt hatással. Jessica Albát azóta is szereti a közönség annak ellenére, hogy színésznőként nem tudott olyan nagyot alkotni, amilyet szeretett volna, elkerülték a komoly szerepek, mára pedig már a komolytalanok is.