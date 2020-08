Aljas nyolcasMindenki elszörnyedt, amikor kiderült az Aljas nyolcas forgatásán, hogy a másolat helyett az eredeti, 1870-es Martin Gitárt törte össze Kurt Russell. Véletlenül elfelejtették kicserélni, ez a kár pedig felbecsülhetetlen, a gitár pótolhatatlan. Természetesen a Martin Múzeum igazgatója nem volt boldog, amikor megtudta, hogy a kölcsönadott tárgy megsemmisült.

Csillagközi rombolóA sorozat hű maradt a nevéhez, és bizony a forgatás alatt is romboltak, csak nem azt, amit kellett volna. A Maelstrom című epizód felvétele alatt összetörtek egy modellhajót, ám mint kiderült, nem az olcsó másolatot tették tönkre, hanem az eredetit, aminek becsült értéke 200 ezer dollár, vagyis átszámítva körülbelül 60 millió forint.

A sötét lovagA film bővelkedik az akcidús és extrém jelenetekben. Az egyik során több kamiont és még egy rendőrségi helikoptert is összetörtek, ám ezek előre tervezettek voltak. Ami viszont nem, az az IMAX kamera elpusztítása. A film forgatásakor ezek a készülékek rendkívül ritkák voltak, összesen 4 darab volt belőlük az egész világon, ebből sikerült egyet tönkretenni. Az ára 500 ezer dollár, vagyis átszámítva több mint 150 millió forint volt.

The MasterJoaquin Phoenix soha nem félt attól, hogy többet tegyen bele egy-egy szerepbe, mint amennyi szükséges. A The Master forgatása alatt azonban talán túlságosan is beleélte magát a karaktere helyzetébe. Az általa megformált személy, Freddie Quell börtönbe kerül, a rácsok mögött pedig dühöngeni kezd, aminek az ott található WC is áldozatul esett. Ez azonban sajnos nem egy olcsó darab volt, hanem egy történelmi mosdó.