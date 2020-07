125 évvel ezelőtt, július 20-án született Moholy-Nagy László, a nagy szellemi és technikai újító, világhírű magyar művész. Munkásságát a világ számos országában jól ismerik, művei az aukciókon rekordáron forognak, az alkotásaiból összeállított kiállítások London, New York, Chicago és Los Angeles legnagyobb múzeumaiban hatalmas látogatóközönséget vonzottak az elmúlt években. A világban egy valamit tudnak kevesen a 20. század eme meghatározó kísérletező, innovatív alkotójáról, mégpedig azt, hogy magyar volt.

Az évforduló alkalmából a művész nevét viselő Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) rendhagyó

audiovizuális kampányt készített, amelyet július 20-án, Moholy-Nagy László születésnapján mutatnak be a hazai médiaszolgáltatók, online médiumok, valamint a külföldi magyar intézetek.

Az egyetem ebből az alkalomból Moholy-Nagy 125 riportfilmmel, Moholymotion című 125 másodperces

animációval, több tucat interjúval és videóüzenettel, valamit az ezeket összefogó interaktív honlappal

tiszteleg Moholy-Nagy eszméinek időtlen érvényessége előtt, amelyek július 20-án 10 órakor kerülnek ki

az online felületre a moholy-nagy.mome.hu oldalra.

A kezdeményezés a magyar művészeti és kulturális élet olyan kiemelkedő alakjait szólaltatja meg, mint

például Passuth Krisztina művészettörténész, Maurer Dóra képzőművész, Fabényi Julia, a Ludwig

Múzeum igazgatója, Csomay Zsófia építész, Fülöp József a MOME rektora, Gerendai Károly kulturális

menedzser vagy Orosz István grafikusművész. A megemlékezésben a Moholy-Nagy család tagjai mellett, a nemzetközi művészvilág olyan neves szakemberei vesznek részt, mint például Karole P. B. Vail, a velencei Peggy Guggenheim Gyűjtemény igazgatója és Annemarie Jaeggi, a berlini Bauhaus Archívum igazgatója.

A megemlékezés-sorozat nyitánya az Uránia Nemzeti Filmszínházban, július 16-án tartott filmbemutató

volt, ahol a MOME által készített tartalmak mellett a The New Bauhaus című, Moholy-Nagy

Lászlóról szóló amerikai dokumentumfilm hazai ősbemutatójára is sor került.

A július 20-i online megemlékezést ősszel további események követik a MOME tavaly szeptemberben

átadott új, világszínvonalú campusán.

A megemlékezés-sorozat a MOME, a Magyar Művészeti Akadémia, a Nemzeti Filmintézet, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, valamint az Uránia Nemzeti Filmszínház együttműködésében jött létre.