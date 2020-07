Cox három évtizedes pályafutása alatt, 60 könyv szerzője volt. Családi drámájáról szóló regényeit több mint 20 millió példányban adták el világszerte. A bestseller-listák tetejére tornázta fel magát megrendítő, mégis romantikus történeteivel, amelyekben sokszor szó esett a kevésbé hallatott női nézőpontokról és problémákról. A HarperCollins kiadó ügyvezetője, Kimberley Young úgy jellemezte az írónőt, mint a természet egy hatalmas erejét, ami maga körül sokakat megihletett. Emlékezésében kitért arra is, hogy Cox reagált minden rajongói levélre és megkeresésére, ezzel egy olyan hűséges olvasói sereget létrehozva, amely nemcsak hozzá volt hű, de Cox is őhozzájuk. A különleges kapcsolat a művésznek is fontos volt - írja a Contextus.