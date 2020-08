Ha nyári hangulatra vágysz, nem kell mást tenned, mint meghallgatnod Zoli Vekony és Calidora közös munkájának eredményét, a Mindig nyár című szerzeményt. A népszerű DJ-producer és a selymes hangú énekesnő már nem először dolgozik együtt, összeszokott párosként munkálkodtak a dalon, aminek az eredménye egy igazi nyári chill lett, ami minden pillanatában ellazít.

Arra számítanak, hogy ez a dal is közkedvelt lesz, hasonlóan a 2015-ös „In My Mind" című szerzeményükhöz, amely 1 millió megtekintést generált a YouTube-on, és máig előszeretettel játsszák a rádiók itthon és külföldön is.