Itt van az ősz, itt van újra, vele pedig egy újabb tanév is. Hogy megkönnyítsük diákoknak, tanároknak és családtagoknak az iskolakezdés lelki terhét, most mozis példákon mutatjuk be, hogy mennyi érdekes és különleges dolog történhet a suliban, a tanórák mellett természetesen.

Grease (1978)

Noha leginkább zenés filmként szoktunk gondolni rá, de a Grease (vagy régebbi címfordításban Pomádé) egy ízig-vérig sulis mozi is közben, hisz egy nyári szerelem továbbélésének nehézségeiről szól a középiskolás elvárások közegében. John Travolta és Olivia Newton-John sem feltétlenül gimis korúnak néznek ki benne, de ettől még ellenállhatatlanul dalolnak olyan érzésekről, amelyeket minden iskolás (is) át tud érezni.

Nulladik óra (1985)

John Hughes munkássága a tinifilmek műfajában megkerülhetetlen, és még az ő rendezései közül is kimagaslik a Nulladik óra, ami egyben az iskolában játszódó filmek klasszikusa is. A büntetésüket a suliban eltölteni kénytelen, egymástól nagyon különböző karakterrel rendelkező, de a bizonyos nulladik óra végére felszabadító kalandokat átélő diákok története mai szemmel is üde és szórakoztató.

Holt költők társasága (1989)

Hogy mennyit tud adni a diákjainak egy igazán karizmatikus, érzékeny, szabad szellemmel rendelkező tanár, és hogy mennyire nem bírja a hatalom sosem a szabad szellemeket, akik nem hajlandóak mindent egy központi akarat szerint a diákok fejébe gyömöszölni, annak örök mementója Robin Williams életének egyik legnagyobb alakítása, és főleg az alábbi híres jelenet.

Harry Potter-filmek (2001-2011)

Persze, elsősorban fantasy a műfaja a Harry Potter regényeknek és filmeknek, de ettől még szinte végig egyetlen bentlakásos iskolában játszódnak, még ha az egy kicsit szokatlan iskola is. Például trollok jöhetnek fel a pincéjéből, és ez esetben a frissen odakerült nebulóknak helyt kell állniuk, a varázslásban és a barátságban is.

Rocksuli (2003)

Jack Black nem is kaphatott volna testhezállóbb szerepet, mint a lecsúszott excentrikus rockzenészé, aki kényszerűségből elvállal egy helyettesítő tanári melót, hogy aztán idővel rájöjjön, zenei értéket és kihívást bárhol találhat az ember. Pláne, ha imádják a diákok, ahogy együtt zúznak!

Bajos csajok (2004)

Hogy mennyire kegyetlenek is tudnak lenni egymással a gimis lányok, és hogy mi mindent lehet ez ellen tenni, arról olyan emlékezetesen és szórakoztatóan szólt a Bajos csajok, hogy máig afféle kultikus státusznak örvend. Nem mellékesen pedig számos közreműködője futott be azóta jelentős karriert, mint Rachel McAdams, Amanda Seyfried, Lindsay Lohan, vagy Tina Fey, aki a forgatókönyvet is jegyezte.

21 Jump Street (2012)

Ha az embernek fiatalos a külseje és megfelelő szakmában dolgozik, akkor érheti az a kiváltság (vagy büntetés?) is, hogy újra suliba járhat egy titkos terv részeként. A nagysikerű tini-tévésorozatból készült film első részében ezt gimiben kell végrehajtania egy nyomozás apropóján két kölyökképű rendőrnek, a folytatásban (22 Jump Street – A túlkoros osztag) pedig az egyetemre vezet az útjuk. A röhögés minden esetben garantált.