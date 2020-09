A félelem és reszketés szerelmesei is el vannak kényeztetve, hiszen rengeteg sorozat közül választhatnak. Íme, a 10 legjobb az elmúlt néhány évből.

Megannyi remek sorozat közül válogathatunk az utóbbi években, a bőség zavarában ugyanakkor olykor nehéz eldönteni, melyikbe is fogjunk bele. Íme, az utóbbi évek 10 legjobb horrorsorozatának listája a Ranker.com olvasóinak szavazatai alapján. Meglepő lehet, hogy sok közkedvelt és ismert borzongató széria nem is került be a top 10-be.

Kattints a képre a galériáért!