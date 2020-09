75 éves korában életét vesztette Tom Seaver, baseball-játékos. A sportoló halálát koronavírus okozta, ám sajnos nem ez volt az egyetlen betegség, amiben szenvedett, ugyanis Lewy-testes demenciával is küzdött. Utóbbit a tavalyi évben jelentette be, és ekkor vonult vissza a nyilvánosságtól is - írja a TMZ.

Tom, aki 20 szezont játszott végig az észak-amerikai profi baseball-ligában (MLB), otthonában hunyt el. A tizenháromszoros All-Star- és háromszoros Cy Young-győztes sportolótól fájó szívvel búcsúznak a rajongók és a sportolói közösség.