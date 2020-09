2001. 09.11.

A New Yorkban található World Trade Center ikertornyaiba egy-egy repülőgép csapódott be. Az első gép 8:46-kor az épület északi tornyába ütközött, a második 9:03-kor a déli toronyba. A World Trade Center épületkomplexumának három épülete szerkezeti sérüléseik miatt még a támadások napján összeomlott, később több épület is összedőlt.

A harmadik repülőgép a Virginia államban található Pentagon épületébe repült 9:37-kor, a negyedik gépet pedig egyes feltételezések szerint a Fehér Házba vagy a Capitolium épületébe szerették volna irányítani, de az utasok visszafoglalták, a zuhanástól viszont nem tudták megmenteni. Ez a repülő Washingtontól 15 percnyire, Shanksville mellett csapódott a földbe.

A repülőgépek egyetlen utasa sem élte túl a támadásokat: a gépek egyébként Bostonból, Newarkból és Washingtonból San Franciscóba és Los Angelesbe induló repülőjáratok voltak.

A támadások összesen 2996 emberáldozatot követeltek, ebbe beletartozik a 19 géprabló is. Közülük 246 ember a négy repülőgép egyikén ült, 2604 New Yorkban a tornyokban vagy a tornyok közvetlen közelében, 125 pedig a Pentagon épületénél vesztette életét. Hetekkel a támadások után 6000 főre becsülték az áldozatok számát, azonosítani azonban csak 1600 holttestet tudtak. A terrortámadások több mint 90 ország állampolgárait érintették.

A World Trade Center helyszínén a romok eltakarítását követően elkezdődtek az újjáépítések, 2006-ban befejezték a 7 World Trade Center épületét, 2014. novemberében pedig megnyílt a One World Trade Center is. A Pentagonban okozott károkat egy éven belül kijavították.

A 2001-es merényletek után csaknem 10 évig folytattak hajtóvadászatot a tettesek után, majd az USA elnöke, Barack Obama 2011. május 2-án bejelentette, hogy tűzharc során amerikai katonák végeztek Oszáma bin Ládennel, a támadások kitervelőjével.

2001. szeptember 11. minden ember számára jelent valamit. Egyrészről az értelmetlen erőszakot, pusztítást és veszteséget, másrészről pedig a hősiességet, az együttérzést és a segítségnyújtást.