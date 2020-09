Szeptember közepén kerül a hazai mozikba az új, élőszereplős Mulan mozifilm, amelynek címszereplője a Disney hercegnők csapatának is oszlopos tagja. Ebből az alkalomból pedig listára gyűjtöttünk egy csokornyi érdekességet erről a különleges és mesés csajbandáról.

1.Jelenleg tizenkét karakter tagja hivatalosan is a Disney hercegnők társaságának. Ők a következők: Hófehérke, Hamupipőke, Csipkerózsika, Ariel, Belle, Jázmin, Pocahontas, Mulan, Tiana, Aranyhaj, Merida és Vaiana.

2.Korábban is szerepeltek szép számmal hercegnők a Disney-filmekben, de maga a „Disney hercegnők" csapata nem is olyan régi. Az ezredforduló környékén született csak meg, amikor a Disney-nél dolgozó értékesítési szakemberek előálltak az ötlettel, hogy a korábban különböző filmekben szereplő hősnőket egy saját márkanév alatt is egyesítsék, természetesen azért, hogy minél több ajándéktárgyat adhassanak el.

3.Az eredeti társaság még csak kilenc főből állt, Hófehérke, Hamupipőke, Csipkerózsika, Ariel, Belle, Jázmin, Pocahontas, Mulan és Csingiling volt a tagja. Közülük Csingiling idővel átkerült egy új csapatba, a Disney tündérek közé.

4.A tizenkét Disney hercegnőből tizenegy valóban hercegnő a saját történetében, vagy mert uralkodói családba születtek (Jázmin, Aranyhaj, Merida, Vaiana, Pocahontas), vagy mert hozzámentek egy herceghez (Hamupipőke, Belle, Tiana), vagy mindkettő (Ariel, Csipkerózsika, Hófehérke). Az egyetlen kivétel Mulan, aki ugyan magas rangú családból származik, de nem uralkodóiból, és az eredeti rajzfilmben férjhez sem megy.

5.Pocahontas az egyetlen Disney hercegnő, akit valaha élő személyről mintáztak, bár külső hasonlóság szinte egyáltalán nincs a valódi és a Disney Pocahontasa között.

6.A tizenkettőből tizenegy hercegnő főszereplő a saját meséjében (sőt kilenc közülük címszereplő is), az egyetlen kivétel Jázmin.

7.A legfiatalabb Disney hercegnő Hófehérke, aki mindössze tizennégy éves. Ennek ellenére ő az egyetlen a csapatból, aki saját csillagot kapott a hollywoodi Walk of Fame-en.

8.A társaság legdúsabb hajkoronájával Merida rendelkezik, és ezt nem csak ránézésre állapítottuk meg, hanem pontos adatok alapján. Az animátorok ugyanis 1500 különálló hajtincset és körülbelül 111 000 hajszálat alkottak meg számára a képkockákon, nyilván már a digitális technika segítségével.

9.Két honfitárs is akad a hercegnők között. Aranyhaj és Hófehérke egyaránt a mesebeli Bavaria, azaz kicsit Bajorország szülötte.

10.Még azt is tudjuk, ki milyen kezes! Mulan és Tiana a balt részesíti előnyben, a többiek a jobbot.

11.Egy hercegnő esetében nem különösebben feltételeznénk tetoválásokat, de a társaságból egyedüliként Pocahontas rendelkezik ilyenekkel. Persze az amerikai őslakosok között ez a műfaj kicsit más funkcióval bírt, mint manapság.

12.Az a jelenet, amiben Hamupipőke báli ruhája megszületik rongyokból varázslat révén, a nagy Walt Disney egyik kedvenc animációs képsora volt.

13.A legcsendesebb hercegnő egyértelműen Csipkerózsika, aki mindössze tizennyolc percet szerepel (ébren) a saját filmjében, és mindössze tizennyolc sornyi szöveg jut neki.

14.Reese Witherspoon két alkalommal is lemaradt arról, hogy Disney hercegnő (hangja) lehessen. Aranyhaj és Merida hangjának is őt választották ki eredetileg, de aztán mindkét produkcióban lecserélték.

15.Ha valaki arra kíváncsi, hogy hol laknak a Disney hercegnők, akkor a 2013 márciusában, Disneyland-ben megnyílt Fantasy Faire nevű helyen keresse őket, ahol együtt megtalálhatók mindannyian a közös hercegnői otthonukban.