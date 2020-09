Golfpályán szedte a labdát kisfiúként, többször is megharapta a mormota az Idétlen időkig forgatásán, egy üzenetrögzítő az ügynöke, és imád trollkodni idegenekkel. Ezekről és még sok más érdekességről olvashatsz cikkünkben a 70. születésnapját ünneplő Bill Murray kapcsán.

1.William James Murray néven született egy ír-amerikai családba. Az édesanyja postai ügyintézőként, az édesapja fűrészárubolti eladóként dolgozott.

2.Nyolc testvére van, akik közül hárman (Brian, Joel és John Murray) szintén színészek lettek, és komoly mozis pályafutást is magukénak tudhatnak, ha nem is lett belőlük olyan filmsztár, mint Billből. A Szellemes karácsony című filmben mind a négyen együtt szerepeltek.

3.Az ír gyökerei a katolikus neveltetésében is megmutatkoztak, például jezsuita iskolába jártak a testvéreivel, miközben a tandíjra valót is maguk keresték meg, golfpályákon szedték a labdát a gazdag vendégeknek. Az egyik lánytestvéréből pedig dominikánus apáca lett.

4.Később már nem viselkedett ilyen jófiúként, az orvosi tanulmányai azért értek véget fél év után, mert letartóztatták, amikor közel öt kiló füvet próbált átcsempészni egy repülőtéren.

5.A karrierjét stand up komikusként kezdte, tagja volt annak a National Lampoon Hour nevű társulatnak (többek között Dan Aykroyd és John Belushi társaságában), amiből aztán kinőtt a máig futó, Amerika leghíresebbjének számító tévés komédiashow, a Saturday Night Live.

6.A nagy mozis áttörést a Szellemirtók hozta el számára. Pedig csak azért vállalta el benne az egyik főszerepet, hogy a gázsijából megcsinálhassa a Borotvaélen című filmet, melynek írója is volt, és amellyel a drámai szerepek felé akart nyitni. A Szellemirtók siker és kultuszfilm lett, a Borotvaélen megbukott.

7.1984 és 1988 között négy éves szünetet tartott a karrierjében. Ez alatt Párizsban élt, a Sorbonne egyetemen tanult filozófiát és történelmet, látogatta a párizsi mozikat, és sok időt töltött a családjával.

8.1993-ban két munkahelyi balesetnek is részese lett. Az egyik esetében ő járt rosszabbul, hiszen az Idétlen időkig forgatásán kétszer is megharapta őt az a bizonyos híres mormota, a másik esetben viszont Robert De Niro bánta a dolgot, mert a Veszett kutya és Glória felvételei közben véletlenül eltörte az orrát.

9.Hiába számít korszakos jelentőségű színésznek és filmsztárnak, sosem nyert Oscar-díjat. Sőt, a jelölésig is csak egyszer jutott el, az Elveszett jelentés című filmért. Ez az alakítás fordulópontot jelentett a karrierjében, azóta egyre több komoly, drámai szerepben bukkan fel, miközben persze a maga szarkasztikus, faarcú humorát is megőrzi.

10.Igazi különcnek számít a hollywoodi színészek között, például nincs ügynöke. Ha valaki Murray-vel akar forgatni, egy telefonszámon hagyhat üzeneteket számára, és ha tetszik neki, amit hall, akkor elküldi a postafiókja számát, ahova a forgatókönyvet várja. Ha pedig tetszik neki az is, amit olvas, akkor egy teljesen váratlan időpontban azonnali találkozót kér, majd az ottani közös program (például hamburgerezés) alapján dönt.

11.Nem csak a karrierjének ügyeit intézi egyedül, de az utazást is kísérők nélkül intézi. Közben pedig előszeretettel bohóckodik, például sétált már be idegen esküvőre, ahol beszédet is mondott, egy skót házibuliban felbukkanva elmosogatott, rendszeresen beleeszik mások kajájába éttermekben, és beleáll a képbe, ha fotózni lát embereket az utcán. Nem csoda, hogy a közösségi oldalak az utóbbi években igazi kultuszfigurát teremtettek Bill Murray-ből.

12.Csak azért vállalta el a legendásan rossz Garfield mozifilmekben a címszereplő szinkronizálását, mert összekeverte a forgatókönyvíró Joel Cohen nevét a híres alkotópáros Coen-testvérek (A nagy Lebowski, Fargo, Nem vénnek való vidék) Joel Coenjével. Később a Zombieland című filmben saját magát alakítva vallotta be, hogy egyedül ezt a döntését bánta.

13.Kétszer volt házas, először 1981 és 1994, majd 1997 és 2008 között. Összesen hat gyereke született.

14.A kedvenc sportja a baseball, és társtulajdonosa több alacsonyabb osztályú baseballcsapatnak is.

15.Néhány szerep, amikben nagyon nehéz őt elképzelni, pedig annak idején komolyan felmerült a neve: Han Solo, Indiana Jones, Batman és Forrest Gump.