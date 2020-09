A Mérleg hava egészen pontosan szeptember 24-től október 23-ig tart. A Mérlegek általában nagyon érzékeny személyek, akik az életük minden területén egyensúlyra és harmóniára törekednek. Az előbbi tulajdonságok miatt is igyekeznek kerülni a konfliktusokat és a békés megállapodás mellett teszik le javarészt a voksukat.

Nagyon szeretik a szép dolgokat és magukat és a környezetüket is igyekeznek stílusosan kialakítani. Az imént felsoroltak tökéletesen jellemzőek a gyönyörű színésznőre, Gwyneth Paltrowra, aki egy igazán bájos és elbűvölő kisugárzással megáldott teremtés.

A megjelenése nyugalmat áraszt és a természetes szépség fogalmát teljes egészében megtestesíti.

A Mérleg nagy hangsúlyt fektet arra, hogy mindig jól érezze magát a bőrében, emiatt nagyon igényes és olykor túl sokat is ad a külső megjelenésére. Az amerikai énekesnő és dalszerző, Gwen Stefani tökéletes példája ennek, hiszen előszeretettel hangoztatja, hogy nagyon hiú embernek tartja magát. A divatikon még a terhességei alatt is rendkívül odafigyelt arra, hogy stílusos és egészséges kismama legyen, ügyelt a táplálkozásra és a rendszeres mozgással sem hagyott fél, hogy megőrizze szexisen karcsú alakját.

Akinek Mérleg a horoszkópja szereti a társaságot, szeret barátkozni, de

a felszínes kapcsolatok helyett a hosszú távú kapcsolatokat részesíti előnyben a baráti körében és a szerelmi életében egyaránt. Ennek ékes példája az Oscar és Golden Globe-díjas amerikai színész, Matt Damon, aki már 15 éve él boldog házasságban feleségével, Luciana Barrosoval, akivel szerelemben és nagy egyetértésben nevelik három közös gyermeküket. Ugyanígy ragaszkodik barátaihoz is, hosszú évek óta nagyon jó barátja a szintén amerikai színész, Ben Affleck, akivel két háztömbnyire nőttek fel egymástól Bostonban. A barátságukat azonban nem a közös lakhely, hanem a közös érdeklődés, a színészet iránt alapozta meg. Középiskolában még közös bankszámlaszámot is nyitottak azért, hogy mihamarabb beteljesítsék színészi ambícióikat. Ennek később meg is lett a gyümölcse, 1997-ben a Good will Huntinggal váltak népszerűvé, amit közösen írtak Ben Affleck lakásán.

A Mérleg jegyében szülöttekről már említettük, hogy nagyon igényesek, sokat foglalkoznak a külsejükkel, aminek meg is van az eredménye, mivel igencsak vonzó jelenségek, nem lehet róluk levenni a szemünket, amint belépnek valahova rájuk szegeződik minden tekintet, amit előszeretettel ki is használnak. Mi tagadás, a csábítás a vérükben van. Talán nem meglepő, hogy a mindig jóképű amerikai színész, Zac Efron is a Mérlegek táborát erősíti. Efron a 2000-es évek elején a High School Musicalben kisfiús bájával rabolta el a női szíveket, de azóta sokkal komolyabb szerepekben is megmutatja, hogy milyen sármos férfivá cseperedett az elmúlt években.

A sok jó tulajdonság mellett a Mérleget is ki lehet hozni a sodrából, nagy az önérzetük, ennél fogva ki nem állhatják az igazságtalanságot és ennek szívesen adnak hangot is. A világhírű rapper, Eminem is a Mérlegek táborát erősíti, aki számaiban előszeretettel nyilvánítja ki véleményét olyan társadalmi problémákkal kapcsolatban, mint például a szegénység vagy a rasszizmus.