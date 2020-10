Michael Kevin Kearney képességei felett a mai napig értetlenül állnak a szakértők. A gyerek mindössze négyhónapos volt, amikor elkezdett beszélni, hathónaposan pedig amikor szülei orvoshoz vitték egyszerűen közölte a doktorral: „Begyulladt a bal fülem". Tízhónaposan már tudott olvasni, hatévesen letette az érettségit, majd tízévesen diplomát szerzett. Kamaszként pedig főiskolán tartott előadásokat.

Gregory R. Smith is igen hamar elkezdte a könyveket bújni, tizennégy hónaposan már tudott olvasni, és mindent memorizált is. Tízévesen egyetemi hallgató lett. A kisfiúnak különösen nagy a szociális érzékenysége is, béke- és gyermekjogi aktivistaként kezdett tevékenykedni már gyerekként, és megalapította az International Youth Advocates szervezetet, hogy segítse az eltérő nemzetiségű fiatalok kommunikációját, és egymás elfogadását. Gregoryt először 12 évesen jelölték Nobel-békedíjra, majd ezt követően még háromszor.

Aelita Andre a festészetben mutatott nem mindennapi tehetséget: már kilenc hónaposan elkezdett mázolni, akkor még csak kézzel-lábbal, csakhogy nem éppen úgy ahogy a többi gyerek teszi. Kétévesen ugyanis saját kiállítása volt egy neves galériában, akinek a vezetője eleinte nem tudta, hogy mennyi idős a művész, de azonnal beleszeretett a képekbe. Aelita festményei ezután igen hamar népszerűek lettek, több tízezer dollárért keltek el.

Az indiai Akrit Jaswal hétévesen már Shakespeare regényeit falta, de különös érdeklődést mutatott az orvostudomány iránt is, mivel intelligenciája már akkor lenyűgözte az orvosokat, meg is engedték neki, hogy műtéteket nézzen végig. Arra azonban senki sem számított, hogy ezek után otthon hétévesen sikeresen megoperál egy kislányt. A családnak ugyanis nem volt pénze a műtétre, a gyerek keze pedig súlyos égési sérüléseket szenvedett, és képtelen volt használni az ujjait. Akritnak sikerült teljesen rendbehoznia. A bravúr után 12 évesen elkezdett az orvosira járni.

Koreában látta meg a napvilágot 1962-ben Kim Ung Yong, akit a legzseniálisabb gyereknek tartanak a világon. Négyévesen nem csak a saját anyanyelvén olvasott, hanem japán, angol és német nyelven is, ezenkívül játék gyanánt diferenciál- és integrálszámításokat oldott meg. Háromévesen már fizikát tanult az egyetemen, hétéves volt, amikor a NASA meghívta, hogy dolgozzon nekik. Tizenöt évesen doktorált le, és tovább dolgozott a NASA-nál, majd hazatért Koreába és mérnökként tevékenykedett. Kim Ung Yong IQ-ja 210.

Kearney babérjaira tört volna a most tízéves Laurent Simons. A belga-holland kisfiú kilenc éves korában szeretett volna diplomázni gépészmérnökként, ám az Eindhoveni Műszaki Egyetem közölte, hogy nem lehetséges, hogy addig megszerezze a diplomát, mert még sok vizsgája van hátra. A szülők erre kivették fiúkat az intézményből, az apa szerint rengeteg egyetem érdeklődik a különleges képességű gyerek iránt, akinek 145 az IQ-ja. Laurent példaképe Nikola Tesla fizikus, a kisfiú a mesterséges szervek kutatásával szeretne foglalkozni, és célja, hogy létre is hozzon egyet a saját laboratóriumában.