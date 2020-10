A kísérlet célja a hatalomnak való engedelmesség és a személyes lelkiismeret, megítélés közötti kapcsolat vizsgálata volt.

Stanley Milgram arra volt kíváncsi, hogy miként képesek emberek olyan kegyetlen tettekre, melyek túlmutatnak a saját lelkiismeretükön – mint például a náci katonák a koncentrációs táborokban.

Így zajlott az engedelmességi-kísérlet

A résztvevőket újsághirdetéssel toborozták, és egytől egyik férfiak voltak. Ők lettek a „tanárok". A dolguk az volt, hogy egy tanulónak kérdéseket tegyenek fel, és amennyiben helytelen választ kapnak, elektromos áramütéssel büntessék. Sőt! Minden rossz válasznál 15 volttal emelniük kellett az áram erősségét, ami egészen a halálos „dózisig" terjedt. Fontos még megjegyezni, hogy a sokkolót teljes egészében a kísérleti alanyok irányították.

Ám igazából a tanulók nem kaptak áramütést, mivel ők a kutatócsoport résztvevői voltak. Az tehát, hogy nem egyszer könyörögtek a kísérlet abbahagyásáért, csupán színjáték volt. De nem a kísérleti alanyok számára, ők egészen az utolsó pillanatig azt hitték, valós áramütést adnak a tanulóknak.

Amikor látták és hallották, hogy a tanulók fájdalmakat élnek át, és megkérdezték, hogy leállíthatják-e a sokkolót, a következő válaszokat kapták:

Kérem, folytassa

A kísérlet megköveteli, hogy folytassa

Elengedhetetlen, hogy folytassa

Nincs más választása, folytatnia kell

Milyen eredmény született?

A Milgram engedelmességi kísérletben a résztvevők kétharmada a maximális – halálos 450 volt – áramütésnek is kitette a tanulókat, míg egyharmada megállt 300 voltnál. A kísérleti alanyok jelentős része végig a stressz jeleit mutatta. Kivétel nélkül minden résztvevő leállt egy idő után, és a kutatás vezetőjét kérdezték meg, hogy abbahagyhatják-e. Néhányan ennek érdekében még azt a pénzt is visszafizették volna, amit a részvételért kaptak. Azt már tudjuk, hogy erre a kérdésre milyen válaszokat kaptak, az eredmények pedig jól tükrözik, hogy erre a legtöbben még a halálos erősségű áramütés esetén is eltekerték a gombot.

Milgram kísérlete bebizonyította, hogy egy hatalmat sugárzó személytől kapott instrukció, parancs az esetek többségében engedelmességhez vezet, még akkor is, ha ez egy másik ember halálához vezet.

Mi a baj a kísérlettel?

Bár azóta is sokan hivatkoznak rá, Stanley Milgram kísérletének módszertana sok kritikát kapott. A közben készült hangfelvételek bizonyítják, hogy a kísérletvezető gyakran verbálisan bántalmazta az alanyokat: megfélemlítette és szinte kényszerítette őket a kísérlet folytatására. Sok résztvevőn sokk, trauma hatását lehetett felfedezni.

A másik, ami miatt támadják, az az alanyok száma: mivel mindössze 40 ember vett részt a kísérletben és csak férfiak, így ez távolról sem nevezhető reprezentatívnak.