Nehéz a női szépséget definiálni, mivel mindenkinek más a vonzó. Mégis minden korban volt egy kép az emberek fejében a „szép nőről", ez az ideál pedig akár pár év alatt képes volt szinte a szöges ellentétjébe átcsapni. Az egészen fiús, kismellű, vékony testalkatú nőktől elkezdve, a buja, telt idomú szépségek is hódítottak a XX. században. De ki döntötte el, hogy mi számít szépnek? Szupermodellek, színésznők, divatházak és a maga a történelem alakította a különböző korok szépségideáljait.

A '20-as években nagy változás állt be a női divatot és magát a szépségideált illetően, ugyanis míg a férfiak az első világháborúban a fronton harcoltak, a nők otthon dolgoztak, így muszáj volt eldobni a habos-babos ruhákat, és kényelmesebbre váltani, a fűzőt pedig végleg elfelejteni. Ez többek között Coco Chanelnek is köszönhető. Míg addig inkább a teltebb nők számítottak vonzónak, a 20-as években kezdett egyre népszerűbb lenni a sportos, kissé fiús testalkat, a kisebb mellek, laposabb fenék. Ráadásul ekkor köszöntött be a Charleston korszak, amely nem csak a rövid bubi frizurát hozta magával, hanem az egyenes szabású, nem teljesen testhez simuló ruhákat. A korszak egyik nőideálja a némafilmek sztárja, Gloria Swanson volt.

A '30-as években Marlene Dietrich hozta divatba a szemöldökformázást, ugyanis leborotválta, és újrarajzolta azt. Ezenkívül neki köszönhetően terjedt el a hófehér arc és a piros száj kombinációja. De ezekben az években lett népszerű a platinaszőke haj és a feszülős ruhák Jean Harlow-nak köszönhetően. Ismét a kissé kerekebb testalkat hódított.

A második világháború idején azonban a telt idomok már nem voltak divatosak, az arányosan karcsú, természetes szépségek vették át az uralmat, visszafogott sminkkel és frizurával. Népszerű lett ebben az időben a nadrágkosztüm. A kor szépségideálja volt például Katherine Hepburn. A háború végén pedig a pin-up stílus hódított, amely már egy buja, szexualitást sugárzó nőt jelentett.

Ha '50-es, '60-as évek akkor természetesen Marilyn Monroe, aki újra divatba hozta a teltebb, nőiesebb, homokóra formát, és megalkotta a kacér, szexi nő mintáját. Hosszú lábak, széles csípő, formás popsi, dús keblek - ez jellemezte az akkori szépségideált.

Ám ezekben az időkben jelent meg Twiggy is, aki mondhatni a szöges ellentétje Marilyn Monroe-nak, és egy teljesen új divatot teremtett a maga fiús, már-már kórosan vékony, 40 kilós testével, rövid hajával.



Hasonló vonalat erősített Audrey Hepburn is, aki a kislányos, törékeny bájos nőt testesítette meg.

Szerencsére a '70-es, '80-as években egyre inkább a karcsú, nőies de sportos, izmos nők vették át az uralmat, egy sokkal egészségesebb testképet képviselve. A Charile angyaliban feltűnt Farrah Fawcett lett az egyik példakép, aki a természetes szépség és a fitt testalkat mellett a hosszú, hullámos hajat is népszerűvé tette. Ráadásul ő hozta divatba az „okos nőt" a sorozatban alakított szereppel. A sport nagy sikere pedig Jane Fondának köszönhető, aki az abszolút, izmos, feszes testű nők képviselője lett aerobic-őrületével.



A '90-es években Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy, Kate Moss, vagy Linda Evangelista testesítette meg a szépséget. Különböző karakterek, de közös bennünk, hogy mind magas, hosszúlábú, vékony, de nagymellű nők voltak, bájos arccal.

A 2000-es években újra hódítani kezdett a meglehetősen vékony testalkat, keskeny csípővel, pici mellel, extrém magassággal. Sajnos a divatházak sokszor áteste a ló túloldalára, és extrém karcsú modelleket vonultattak fel a kifutón. De olyan popsztárok, mint például Britney Spears vagy Christina Aguilera is gyakran villantották meg szuperlapos hasukat.

2010-től ez kezdett megváltozni, és egyre népszerűbbek lettek a plus size modellek, és a természetes női vonalak visszatértek a divatba. A Kardashian-lányok például széles csípőjükkel, kerek popsijukkal, és dús keblükkel, a sportos, de formás nőt testesítik meg. A kifutókon már szintén nincs helye a csontsovány modelleknek, helyette a formás, de sportos testalkat hódít, mint például Palvin Barbi idomai.