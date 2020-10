Nem csak gyerekkori haverok, de rokonok is Ben Affleck-kel, a Good Will Hunting forgatókönyvét eredetileg iskolai dolgozatnak írta, a feleségét egy floridai bárban szedte fel, utálja a fegyvereket, de szereti a kártyát. Ezekről, és még sok más érdekességről olvashatsz cikkünkben az 50. születésnapját ünneplő Matt Damon kapcsán.

1.Matthew Paige Damon néven született Bostonban 1970. október 8-án. Apai ágon angol és skót, anyai ágon finn és svéd felmenőkkel bír.

2.A szülei hároméves korában elváltak, ezután az édesanyjával és a bátyjával egy kommunában éltek. A közelben lakott Ben Affleck, akivel nem csak gyerekkoruk óta barátok és alkotótársak, de távoli rokonok is. Mindketten egy William Knowlton Jr. nevű angol kőműves leszármazottai, aki az 1630-as években vándorolt ki Amerikába.

3.Tinédzserként ő és Ben Affleck statisztáltak a Baseball álmok című filmben, amelynek egyes jeleneteit a srácok számára szentélyt jelentő Boston Red Sox stadionban vették fel. Matt Damon még pár szál gyepet is hazavitt emlékül.

4.A világhírű Harvard egyetemre járt angol szakra, de fokozatosan elhanyagolta a tanulmányait, mert egyre inkább a színészi pálya felé kacsintgatott. Végül ki is rúgták, mert túl kevés kreditet teljesített. Ezután Los Angelesbe költözött, és teljes erejével a színészetre koncentrált.

5.A karrierje kezdetén minden egyes kisebb szerepre is hatalmas erőfeszítéseket téve készült fel, sőt időnként túlzásba is vitte a dolgot. A bátrak igazsága című filmben például egy drogfüggő katonát játszott, és több mint húsz kilót fogyott a forgatás előtt, ami egészségügyi problémákat is okozott nála.

6.Az esőcsináló esetében pedig a déli akcentust sajátította el úgy, hogy beállt pultozni egy knoxville-i bárba, sőt az egyik vendéget később fel is fogadta hivatalos beszédtrénerének.

7.A karrierje nagy áttörését a Good Will Hunting hozta el, aminek a forgatókönyvét egy harvardi iskolai beadandója nyomán írta a gyerekkori baráttal, Ben Affleckkel közösen. A forgatókönyvért Oscar-díjat kaptak, és beindult a színészi karrierjük is.

8.Máig ez az egyetlen Oscar-díja, noha még négyszer jelölték. Háromszor színészként (Good Will Hunting, Invictus, Mentőexpedíció) és egyszer producerként (A régi város).

9.A Túl közeli rokon floridai forgatásán ismerte meg az argentin származású feleségét, Luciana Barrosót, aki akkoriban pultosként dolgozott. 2005 óta házasok és három lányuk született, illetve együtt nevelik a felesége korábbi kapcsolatából született lányát is.

10.Az Ocean's-filmekben vele szereplő George Clooney és Brad Pitt az életben is közeli barátai, és együtt dolgoznak különféle jótékonysági ügyekben is. Az egyik ilyen a H20 Africa nevű szervezet, aminek Damon társalapítója, és ami közel hárommillió ember számára biztosít tiszta ivóvizet nehéz sorsú országokban.

11.Több híres filmjében (Ryan közlegény megmentése, Mentőexpedíció, Csillagok között) is olyan karaktert alakított, akit a cselekmény során meg kell menteni. Az amerikai újságírók pedig nem voltak restek, és kiszámolták, hogy a valóságban mennyi pénzbe került volna összesen Matt Damon összes megmentése. A végösszeg mintegy 900 milliárd dollár.

12.Noha gyakran használ fegyvereket a mozivásznon, a szuperkatona-titkosügynök Jason Bourne bőrébe bújva pedig egyenesen mestere a témának, de a magánéletében kimondottan ellenérzéssel viseltetik a fegyverek iránt.

13.Nem csak a Pókerarcokban és az Ocean's-filmekben játszott el kártyás figurát, de a valóságban is az. Részt vett például a World Series of Poker tornán is, ahol csak a beugró 10 ezer dollár.

14.Korábban erős dohányosnak számított, és végül egy Los Angeles-i hipnoterapeuta segítségével sikerült leszoknia.

15.Néhány híres film, amire esélyesnek számított, és aki végül kapta helyette a szerepeket: Majd' megdöglik érte (Joaquin Phoenix), Legbelső félelem (Edward Norton), Gyorsabb a halálnál (Leonardo DiCaprio), Daredevil (Ben Affleck), A sötét lovag (Aaron Eckhart), Avatar (Sam Worthington).