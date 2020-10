A Föld felé tart az óriási a 2020 TGI jelű aszteroida, ám szerencsére becsapódástól nem kell tartani. Viszont kifejezetten közel lesz a bolygónkhoz, csupán 11 millió kilométerre, ami csillagászati viszonylatban kis távolságnak minősül.

A NASA szerint akár 100 méter széles is lehet, ha becsapódna a Földbe, az katasztrófához vezetne.

Természetes jelenség, hogy kisebb-nagyobb égitestek elhaladnak a Föld mellett. Ezek a legtöbbször ártalmatlanok ránk nézve, és egyre jobban be lehet őket azonosítani a fejlődő technológiának hála, de bizony lehet köztük olyan is, ami akár veszélyt is jelenthet – írja a Sputnik News.