Nem tipikus, éhező művész

Hieronymus Bosch a 15. század derekán született németalföldi festő, akinek művészete még a mai napig is zavarba ejtő sokak számára. Képei sötétek, mozgalmasak, tele kínnal, az emberi bűnök és gyarlóság ábrázolásával, halállal és mágiával. Ez nem is annyira meglepő, hiszen abban a korban élt, amikor a közhangulatot nagyban meghatározta a vallásosság, a pokoltól való rettegés, a bűnös lelkek feletti ítélkezés, a háborúk valamint a boszorkányüldözés.

Bosch nem az éhező művészek táborát erősítette. Festődinasztiából származott, akik nem csupán megrendeléseket kaptak az akkori elit tagjaitól – patríciusoktól és egyházi méltóságoktól -, de maguk is ebbe a körbe tartoztak. Bosch a holland közösség megbecsült tagjának számított, aki vagyonnal és befolyással rendelkezett, emellett pedig elismert művészként is tevékenykedett.



Gnómok, meztelen emberek és gépek

Festményei mégsem a jólétet, a felsőbb körök nyugodt életét jelenítették meg, hanem a sötét középkort, a maga szimbólumaival, félelmeivel és történéseivel együtt. Képein hemzsegnek a torz alakok, a megkínzott emberek, a pokol bugyraiban szenvedő bűnösök, a vadállatok, a szörnyek, a démonok és persze a futurisztikus gépek. Mindezek pedig rémálomszerű egyveleget alkotnak, amelyek még a 21. században is zavarba ejtik azokat, akik belemerülnek egy-egy Bosch kép szemlélésébe.

Alkotásainak értelmezése még ma is sok vitát szül, mivel akadnak, akik úgy látják, hogy víziószerű festményeivel oktatni akarta az embereket és elrettenteni őket a bűnöktől, míg a másik szemlélet szerint képei maró társadalomkritikák, amelyekkel a kor romlottságát kívánta bemutatni szatirikus, eltúlzott formában.



Bármilyen cél is vezérelte Bosch-t, miközben az alkotásain dolgozott egy biztos, egyéni látásmódja, látomásszerű, sötét képei nem csupán saját korában voltak hihetetlenül népszerűek, de – némi szünetet követően - egyértelműen hatottak a modern kor művészeire is.