Középiskolás korában kezdett zenélni Benkő László, többféle hangszeren is játszott. Az Omega indulásakor - amikor még nyugati slágereket dolgoztak fel - énekelt is a bandában. Presser Gábor távozása után lett végleg az együttes billentyűse. A jelenlegi tagok közül ő volt az, aki a legtöbbet alkotott, és játszott önállóan is, illetve más produkciókban.

Nézd meg a legendás zenész életútját képekben, kattints a galériáért!