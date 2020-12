1.

Allen Stewart Königsberg néven született 1935. december 1-én New Yorkban, egy európai gyökerekkel rendelkező zsidó családba. Az egyik nagyapja Bécsből, a másik Oroszországból vándorolt ki Amerikába.

Egész életében New York-i lakos volt, és kevés kivételtől eltekintve a filmjeit is mind a szeretett városában forgatta, sőt a történetük is ott játszódik.

Hároméves korában vitte el a nagymamája először moziba, ettől kezdve ezt az intézményt a második otthonának tekintette. De fontos gyerekkori élményei voltak a rádióműsorok is (ezt fel is dolgozta A rádió aranykora című filmjében).

Meglepően hangzik, de az iskolai években aktívan sportolt, sőt kimondottan jó játékosnak számított kosárlabdában és baseballban is. De ami még megdöbbentőbb, hogy az ökölvívásba is belekóstolt.

Tizenöt évesen kezdett el humoristaként tevékenykedni, először olyan formában, hogy egysoros vicceket írt különböző lapokba, majd ismert komédiások szerződtették gegírónak, később pedig már saját maga sütötte el a poénjait a színpadon stand-up fellépéseken.

Tizenhét évesen vette fel a Woody Allen művésznevet, hogy az osztálytársai nehogy felismerjék az újságokba küldött vicceit, és kinevessék. Később hivatalosan is Heywood Allen-re változtatta a nevét. Az új keresztnevét Woody Herman jazzklarinétos iránti tiszteletből választotta.

Azon kevés világsztár egyike, akik már a rendszerváltás előtt, a vasfüggöny ellenére is Magyarországon forgathattak. A Szerelem és halál című filmje a napóleoni háborúk idején játszódó orosz romantikus regény-paródia, amihez kiváló hátteret szolgáltattak a hazai tájak.

A legfontosabb szellemi elődjeinek és a rá legnagyobb hatást gyakorló példaképeknek Ingmar Bergmant, Federico Fellinit és a Marx fivéreket tartja a filmesek közül, Anton Pavlovics Csehovot az irodalomból, Cole Portert és Charlie Parkert pedig a zene világából.

24 alkalommal jelölték Oscar-díjra, ebből 16 alkalommal forgatókönyvíróként, ami abszolút rekord ebben a kategóriában. 4 alkalommal el is nyerte a díjat (Annie Hall rendezés és forgatókönyv, Hannah és nővérei forgatókönyv, Éjfélkor Párizsban forgatókönyv).

Híres arról, hogy sohasem megy el az Oscar-gálára, ily módon nem is vette át soha a díjait. Azt mondja, hogy olyankor a barátaival zenél, és az fontosabb.

Tizenöt éves kora óta klarinétozik, és évtizedek óta a New Orleans Jazz Band tagja, akikkel koncertezni is szoktak. 2007-ben Budapesten is felléptek.

Háromszor nősült. Az első házassága amolyan ifjúkori fellángolásnak mondható, hisz Harlene Rosen 16 éves volt, ő pedig 21 az esküvő idején, és csak pár évig tartott a frigy. Szintén rövid életűnek bizonyult a Louise Lasser színésznővel kötött házassága, igaz így is belefért 5 közös film. Ezután jellemzően a múzsáival élt hosszú párkapcsolatban: Diane Keaton-nel 8, Mia Farrow-val 13 közös mozit készített a közös évek alatt, de feleségül nem vette őket. 1997 óta pedig Soon-Yi Previn a felesége, akivel meglehetősen viharos körülmények között jöttek össze, hiszen a nő korábban Mia Farrow nevelt lánya volt.

Ő a világ egyik leghíresebb neurotikusa, aki ezt az imidzse részévé is tette. Rengeteg különféle fóbiája van, többek között a pókok, a rovarok, a napsütés, a kutyák, a magasság, a tömeg és a hotelek fürdőszobái kapcsán, mindez némi hipochondriával megfűszerezve.

Szerinte minden idők tíz legjobb filmje a következő: A nagy ábránd (1937), Aranypolgár (1941), Biciklitolvajok (1948), A vihar kapujában (1950), A hetedik pecsét (1957), A dicsőség ösvényei (1957), Négyszáz csapás (1959), 8 és 1/2 (1963), A burzsoázia diszkrét bája (1972), Amarcord (1973).

Nemrégiben jelent meg a nagy figyelmet kiváltó önéletrajza, ami 2020 októbere óta magyarul is olvasható Apropó nélkül címmel.