Cikkünkben összeszedtünk néhány kihagyhatatlan karácsonyi filmet, amiket látva garantáltan megjön a kedved az ünnepekhez. Ne csodálkozz, ha a felsorolt filmek bármelyikét látva rád tör a lakásdekorálási, esetleg ajándékozási vágy. Bújj be a meleg takaró alá, kortyolgass egy bögre teát, vagy forralt bort, gyújts egy illatgyertyát, csipegess popcornt, gesztenyét, vagy mézeskalácsot, és add át magad a karácsonynak!

1. Igazából szerelem

Szerintem nincs ember a Földön, aki ne ismerné a Love actually történetét. A film mozgatórugója a szerelem, a történet pedig több szálon fut, épp ettől olyan izgalmas. Láthatjuk a bohókás új miniszterelnököt, az anyukája nélkül maradt tündéri iskolásfiút, a megcsalt írót, a félrekacsingató üzletembert, és persze a kiégett rocksztárt is. Bár az Igazából szerelem sokkal inkább szól a szeretetről, mint a karácsonyról, Szenteste bontakoznak ki a történések, így bátran sorolhatjuk a karácsonyi filmek közé. Remek színészek, óriási alakítások, megható pillanatok, vicces jelenetek, és egy mindent átfogó, megható üzenet a szeretet erejéről: számomra ez a film az abszolút favorit, és minden évben kötelező.

2. Reszkessetek betörők

Sokan nem szeretik a Reszkessetek betörőket, én viszont nem tudom elképzelni a karácsonyt Kevin nélkül. Még mindig jókat nevetek azon, ahogy a betörőket leckézteti ez a tündéri, szöszi kisfiú - próbálok elvonatkoztatni a felnőtt Macaulay Culkintól -, és nem szabad elmenni amellett sem, hogy bár alapvetően vígjáték, van a filmnek néhány fontos üzenete. Egyrészt Kevin, a rosszcsont, idegesítő kiskrapek igazán felnőttként viselkedik, felelősségteljes lesz, másrészt pedig ez a magára hagyott kisfiú mindegyik részben összetalálkozik valakivel, aki őszintén, szívből szereti őt. Az első részben a havat lapátoló idős szomszéddal, Marley-val lesz jóba, akiről megtudja, miért lett ilyen zárkózott, és számtalan tanáccsal látja el. Ha túl lendülünk azon, hogy az alapcselekmény egy badarság, hiszen ki hagyja otthon a gyermekét, és megpróbáljuk kicsit más szemmel nézni a filmet, rájövünk, hogy tényleg nincs karácsony Kevin nélkül.

3. Karácsonyi krónikák (1-2.)

A Karácsonyi krónikák első részében megismerjük a Mikulást, aki sokkal fiatalosabb, kedvesebb, és humorosabb, mint gondolnánk. Az alaptörténet megható, ugyanis Kate és Teddy elvesztették imádott apukájukat, és a filmben látható karácsony lesz az első nélküle. Amíg a testvérpár anyukáját behívják dolgozni Szenteste, Teddy és Kate összetalálkoznak a Mikulással, és számtalan kalandot átélve megmentik a karácsonyt.

A második részben megismerhetjük Mikulásnét is, láthatjuk az Északi-sarkot, és a helyszínt, ahol a karácsonyi csoda születik. A történetben egyébként két évvel később járunk, Teddy és Kate anyukájának már van egy új párja, és a sztori egyik része egy trópusi szigeten játszódik. Imádtam az Északi-sark varázslatosságát, a manókat, a történetet, és persze azt, hogy a Mikulást alakító Kurt Russel és a Mikukásnét alakító Goldie Hawn a való életben is férj és feleség, amitől még hitelesebb a sztori.

4. Grincs

A Grincs is egy húszéves fantasy, mégsem lehet megunni. A Kobak-hegyen élő zöld szörnyecske, Grincs utálja a karácsonyt, ugyanis gyerekkorában, miután borotválkozás közben összevagdosta az arcát, kicsúfolták, kinevették osztálytársai. Jó pár évvel később egy nyolcéves kislány, Cindy is azt érzi, elveszett az ünnep igazi lényege, és az lesz a legnagyobb vágya, hogy újra Grincs legyen a karácsony szelleme. Ekkor kezdődnek a bonyodalmak, Grincs kirabolja a falut, felgyújtja a karácsonyfát, aztán a bonyodalmak ellenére a karácsony szelleme végül a Grincs szívét is betölti. A Grincs rávilágít a karácsony lényegére, és arra, hogy az ajándékoknál sokkal fontosabb a mindent átfogó szeretet.

5. Rossz anyák karácsonya

Ha karácsonykor sem veted meg a humort, ezt a filmet érdemes megnézned. A főszereplő anyukák alapvetően imádják a karácsonyt, de idén szolid ünnepet szeretnének, azonban az anyukáik gondoskodnak arról, hogy ez ne így legyen. Van itt plázában ivás, karácsonyfa lopás és anya-lánya harc, unalmasnak egyáltalán nem mondható cselekmény szálakkal. A here-gyantás történetszál különösen viccessé teszi a Rossz anyák karácsonyát, a szexi télapó szépségverseny pedig felteszi az i-re a pontot. A film végén a nagy összeveszések után még nagyobb kibékülések vannak, és minden úgy lesz, ahogy a "rossz anyák" akarták. Vicces, rendhagyó karácsonyi film, ami a Mikulás és a manók helyett megmutatja az ünnepek árnyoldalait is.

+1 Polar Expressz

A film az 1950-es években játszódik, és a főszereplő kisfiú abban a korban jár, amikor már megkérdőjelezi a Mikulás létezését. Egyik éjjel egy hatalmas vonat áll meg a házuk előtt, amelynek a végállomása az Északi-sark. Végül a főhős is habozva ugyan, de felszáll a vonatra, és megkezdődik élete utazása. A vonaton rajta kívül rengeteg pizsamás gyerek utazik, akik mindannyian abban bíznak, hogy találkozhatnak a Mikulással. Az úti cél és az oda vezető út is lélegzetelállító, megelevenednek a karácsonyi mesékben látható helyszínek és figurák, és a Polar Expresszt nézve kicsit újra elkezdünk hinni a csodákban.