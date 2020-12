Ha valakinek morcos vagy éppen dühös a tekintete, az nem jelenti minden esetben azt, hogy valójában is így érzi magát. Ez nemcsak az emberekre, hanem az állatokra is igaz. Ennek ékes példája Giggles a kóbor macska, aki kemény időszak után végre szerető otthonban nevelkedhet. A mai galériánkban róla mutatunk fotókat.

Giggles, a macska, sok utcára dobott vagy elkóborolt állatok egyike, akinek félelmetes és szörnyű kínokat kellett átélnie kint a szabadban, védelem, étel és biztonság nélkül. Szerencsére jó kezek találtak rá a Riggi Rescue nonprofit szervezet személyében, akik azonnal állatorvoshoz vitték és gondoskodtak róla, hogy mindene meglegyen - írja a Bored Panda.

Bár Giggles már otthonra is talált egy szerető családnál, ahol még kedves testvéreket is kapott maga mellé, az arckifejezése nem éppen azt tükrözi, hogy jól érzi magát a bőrében. Pedig a látszat csal, Giggles végre békében és biztonságban készülhet az ünnepekre, még ha ez nem is látszik rajta.

