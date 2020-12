Ötvenkilenc éves korában meghalt Kim Ki Duk nemzetközileg elismert dél-koreai filmrendező, akinek munkáit Európa legjelentősebb filmfesztiváljain is díjazták, ám akit az utóbbi években több színésznő is szexuális zaklatással vádolt meg hazájában.

A rendező egy lettországi kórházban hunyt el pénteken a Covid-19 szövődményeiben. A Baltic News Service (BNS) hírügynökség egy Lettországban élő, orosz származású dokumentumfilmesre, Vitalij Manszkijra hivatkozva számolt be Kim haláláról, amelyet a szöuli külügyminisztérium - adatvédelmi okokra hivatkozva - csupán nem hivatalosan erősített meg.

Kim novemberben érkezett Lettországba, hogy házat vásároljon a Rigához közeli Jurmalában és tartózkodási engedélyért is folyamodott.

A rendező a 2004-es berlini filmfesztiválon az Ezüst Medve-díjat nyerte el Az irgalmas lány című filmdrámájával, 2011-ben Arirang című dokumentumfilmje kapott Un Certain Regard-díjat a cannes-i fesztiválon, 2012-ben elhozta a velencei filmfesztivál Arany Oroszlán-fődíját Pieta című filmjével.

Alkotásait a kritikusok általában elismeréssel fogadták, a nagyközönség egy része azonban felkavarónak találta őket.

Kim karrierje gyakorlatilag véget ért Dél-Koreában 2017-2018 folyamán, miután a dél-koreai MBC televízió egy oknyomozó műsorában több színésznő is szexuális zaklatással vádolta meg. A rendező később pert indított rágalmazásra hivatkozva, ám a bíróság elutasította a keresetét.