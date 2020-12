A döntés nem meglepő, hiszen DR BRS Hol van az a lány című megahitjének berobbanása óta futószalagon szállítja a jobbnál jobb slágereket, nemrég megjelent, Berkes Olivérrel közösen újragondolt Évszakok című daluk már megközelíti az 5 milliós lejátszást is YouTubon és a Spotify toplistáin is előkelő helyen szerepel, míg Kollányi Zsuzsival és Lotfi Begivel árdolgozott Régi nyár című szerzeményük a rádiós repertoár elengedhetetlen része, a Varga Viktorral és Bigával közös Koccintós bulihimnuszt pedig már 14 milliószor pörgették a YouTube-on.

Metzker Viki idei éve nemzetközi és hazai elismerésekben és sikerekben gazdag, 2020 mainstream DJ-je pedig remekül helyt áll ebben a férfiak uralta szakmában, ráadásul nem is először, hiszen 2015-ben és 2016-ban is ő vehette át a legjobbnak járó díjat. Hazánk legszebb lemezlovasa legutóbb az MTV EMA hazai befutói között szerepelt, mint egyetlen női jelölt, nemrég ő keverhette újra a Warner Music felkérésére Anne-Marie és Doja Cat közösét, nem sokkal előtte pedig a Corona slágerének újragondolásával nyerte el a nemzetközi közönség elismerését, hiszen Rhythm Of The Night című szerzeménye a világ legnépszerűbb zenei áruházának TOP 100-as eladási listáján a második helyig jutott és olyan sztárok támogatását is megkapta többek között, mint David Guetta vagy Don Diablo.

Viki nem csak a klubtörténelembe írta be magát, hiszen Curtissel közös Szívemen Szárny című szerzeményük a rádiók játszási listáiról sem hiányozhat. A track hatalmasat szólt a YouTubeon is, több, mint 3 millióan látták már, de a lemezlovas már többször is megmutatta, hogy rapperként és énekesnőként is megállja a helyét a hazai zenei szcénában - Dukai Reginával és Miss Mooddal közösen meneteltek hatalmasat Titok című slágerükkel.