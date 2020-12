A Chicago és az All That Jazz színésznője, Ann Reinking 71 évesen távozott az élők sorából. Ann olyan világhírű darabokban játszott, mint a Cabaret és a Chicago – koreográfusként ezért megkapta a Tony-díjat is.

"A világ és a családunk egy eleven, csodálatos tehetséget és gyönyörű lelket veszített el. Ann volt a családunk szíve és minden buli lelke. Épp az egyik testvérénél volt látogatóban, amikor elment aludni és többé nem ébredt fel. Jobban fog hiányozni, mint azt szavakkal ki lehetne fejezni" - olvasható a család közleményében.