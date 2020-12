1.

Milica Bogdanova Jovovics néven született 1975. december 17-én Kijevben. A szerb édesapja orvosként, az orosz édesanyja színésznőként dolgozott a mai ukrán fővárosban.

2.

Ötéves korában emigrált a családja a Szovjetunióból. Először Londonba, majd Los Angelesbe költöztek.

3.

Amerikában a szülei jó ideig takarításból éltek meg. Többek között a híres filmrendező Brian De Palma (A sebhelyesarcú, Aki legyőzte Al Caponét) házát is ők tartották tisztán. A szülők később aztán elváltak, miután az apját letartóztatták, és évekre börtönbe került.

4.

Az iskolában rendszeresen kiközösítették a diáktársai, mint a hidegháború idején nagy ellenség Szovjetunióból származó lányt. Az édesanyja ezt otthoni gondoskodással igyekezett pótolni, miközben már egészen kis korától kezdve tanította táncra, előadóművészetekre, balettre.

5.

11 évesen fedezte fel a fotós Richard Avedon. Villámgyorsan híres modell lett belőle, nemzetközi magazinok címlapján szerepelt, sőt akadt olyan év, amikor ő számított a világ legtöbbet kereső manökenjének.

6.

Emellett azonban a lázadó tiniévek sem maradtak ki számára, sőt olyan meredek dolgokba is belekóstolt, mint hitelkártyacsalás, áruházi vandalizmus és drogfogyasztás.

7.

Egyik első kamerák előtti szerepét az Egy rém rendes család című népszerű sorozatnak köszönheti, melyben egy vonzó francia cserediákot játszott egyetlen epizód erejéig.

8.

Élete első filmes főszerepét 16 évesen játszotta A kék lagúna folytatásában, aminek a lényege természetesen ugyanaz volt, mint az első részé, azaz szép környezetben szép fiatalok szépen felfedezik egymást.

9.

A Tökéletlen idők című film forgatásán összejött a szereplőtárs Shawn Andrews-zal, és Las Vegasba elszökve összeházasodtak. A frigyet később érvénytelenítették, mivel Milla Jovovich ekkor még a 17. életévét sem töltötte be.

10.

Luc Besson azért választotta ki Milla Jovovichot Az ötödik elem női főszerepére, mert annyira különleges, kortalan és besorolhatatlan a szépsége, hogy tökéletes a másik világból érkező csodalény szerepére a nagyon is evilági Bruce Willis mellé. A rendező aztán maga is annyira a hatása alá került, hogy a forgatáson összejött a színésznővel, és hamar házasságot is kötöttek, ami aztán három évig tartott.

11.

Az ötödik elem forgatásán olyan sokszor kellett élénk narancssárgára festeni a haját, hogy az elkezdett nagyon durván hullani tőle. Ezután parókát viselt a kamerák előtt.

12.

Kiskora óta énekel és gitározik, az első saját dalát 15 évesen írta. Több zenei albuma is megjelent, és a filmjeiben is gyakran belefolyik a zenei munkálatokba is. Wim Wenders Millió dolláros hoteljében például Lou Reed korszakos dalát értelmezte újra a hangjával.

13.

2009 óta a filmrendező Paul W. S. Anderson felesége, három gyerekük született. A férjével közös vállalkozása a Resident Evil-videojátékokból készült Kaptár-filmek sorozata (eddig hat darab készült), melyekben egy szörnyű vírus elszabadulása utáni világban az emberiség egyetlen reménye egy feszülős cuccokban akciózó, gyönyörű és kemény hősnő.

14.

Fél a tűktől és klausztrofóbiás, ez utóbbi miatt pedig nem a számtalan, saját maga által végrehajtott nyaktörő kaszkadőrmutatványt nevezte meg legnagyobb kihívásnak a Kaptár-filmekből, hanem azt a jelenetet, amikor a második részben egy szűk tartályba zárták.

15.

Kislánykora óta naplót ír, ezt a szokását az édesanyjától vette át. Minden egyes napon feljegyzi a fontosabb élményeit és gondolatait.