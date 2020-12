Pályafutásom legpocsékabb évét fejezem be úgy, hogy még a sokadik „Hobokarácsony" is elmarad - kezdte a bluesénekes, aki nem csupán saját szakmai, koronavírus miatti kudarcaira, de elhunyt kollegáira is visszatekintett.

,,Rettenetes volt tudomást szerezni néhány kedves kolléga haláláról, különös tekintettel Benkő Lacira, akinek sokat köszönhetek, vagy Balázs Fecóra, akivel közös dalaink is voltak. De Mihály Tamást is ismertem, Bergendy Pista pedig több lemezemen játszott. Ráadásul néhai társaim közül ma többen is betegeskednek, amit tehetetlenül figyelünk. Ilyen dolgokkal a hátunk mögött nehéz vidámnak lenni: Még jó, hogy itt a Karácsony és lelkünket azok felé fordíthatjuk, akiket szeretünk."