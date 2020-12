"A szólistákat, énekkart, musical és balett együttest felvonultató produkcióban mindenki megtalálja a számára kedves darabot" - mondta Janza Kata, a társulat színművésze, szólistája az M1 aktuális csatorna hétfő délelőtti műsorában. Hozzátette, hogy bár a járvány a Budapesti Operettszínház működését is érzékenyen érinti, az elmúlt időszakban az István, a királytól a Csárdáskirálynőn át A Pendragon-legendáig számos online előadást tartottak. A társulat karácsonykor a Diótörő különleges változatát mutatta be, amelyben a művészek verseket szavaltak.



A Budapesti Operettszínházban ősszel, majd decemberben is koronavírus-tesztet végeztek a társulat tagjain. Ez az operettrajongó művészettörténész, galériatulajdonos Eleni Korani támogatásával valósult meg. Utóbbi a műsorban elmondta, hogy az először százhatvan, majd kétszáz teszt adományozásával a minél biztonságosabb előadásokat akarta segíteni.