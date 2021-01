1.

Jeremy Lee Renner néven született 1971. január 7-én a kaliforniai Modestóban. A barátai Renninek becézik.

2.

Az egyik nagymamája panamai származású. Ezen kívül német, angol, skót, ír és svéd ősökkel is bír.

3.

Összesen hat testvére van, akik közül ő a legidősebb. A legfiatalabb (fél)testvére akkor született, amikor Renner már a negyvenet is betöltötte.

4.

Sokáig nem tudta eldönteni, hogy mi is érdekli igazán. Az egyetemi tanulmányai során informatikát, kriminológiát és pszichológiát is hallgatott.

5.

A színészetre úgy talált rá, hogy a helyi rendőrakadémián 50 dollárért olyan fiatalokat kerestek, akik a leendő zsaruknak tartott oktatás során eljátszanak egy-egy bűnelkövetőt bizonyos szituációkban, Renner pedig rádöbbent, hogy mennyire élvezi így kiengedni az érzelmeit.

6.

Élete első filmszerepét a Töketlenek című 1995-ös tinivígjátékban kapta, de az első igazán jelentős mozis alakítását és befutását hét évvel később Kannibál hozta el, amiben a hírhedt sorozatgyilkos Jeffrey Dahmert játszotta.

7.

Erre az alakítására figyelt fel Kathryn Bigelow rendező is, aki néhány év múltán neki adta A bombák földjén című háborús dráma főszerepét. A film Oscart nyert, és a díjra szintén jelölt Rennerből végképp hollywoodi sztár lett.

8.

Eddig kétszer jelölték Oscar-díjra, A bombák földjén és a Tolvajok városa című filmekért, de egyik alkalommal sem ő nyert. Mindkét gálára az édesanyját vitte magával kísérőként.

9.

Nem csak színész, de zenész is. Énekesként, dalszerzőként, gitárosként, billentyűsként és dobosként is működik, a Sons of Ben zenekar tagja. A zenei tudását több filmjében is megvillantotta, a Jesse James meggyilkolásában például egy régi népdal előadásával.

10.

Szeret régi házakat felújítani. Erre egy barátjával külön vállalkozást is alapított, és Hollywoodban is számos ikonikus régi épületet vásárol meg, majd varázsol újjá.

11.

Elsősorban az akciófilmjei (mint a Mission: Impossible- és Bosszúállók-filmek) miatt kezdett el harcművészetekkel foglalkozni, de időközben a hobbija is lett a thai boksz és az arnis nevű Fülöp-szigeteki küzdősport.

12.

Kevesebb mint két éven át volt házas életében, 2014 januárja és 2015 decembere között a színésznő Sonni Pachecóval. Egy gyermeke született a kapcsolatból.

13.

Az Amerikai botrányban szereplőtársa Jennifer Lawrence a rokona is, ötödik unokatestvérek. A közös ősük egy Kentuckyban élt, Robert Tague nevű farmer.

14.

A filmjei összesen 10 milliárd dollár bevételt termeltek világszerte, és ezzel még úgy is ő minden idők egyik legjövedelmezőbb mozisztárja, hogy az legsikeresebb filmjeiben általában nem a főszerepet játszotta.

15.

Az egyik ilyen produkció a Bosszúállók-széria, amiben Sólyomszemet alakította Renner. Idén pedig érkezik a képernyőkre egy önálló Sólyomszem-sorozat is, ami ugyan inkább már az utódlásra fog koncentrálni, de Renner is állandó szereplőként játszik benne.