A világ több pontján találhatóak híres szellemjárta épületek, amelyekhez hátborzongató kísértethistóriák kapcsolódnak. Vajon ezek csak mendemondák lennének? De akkor miért tapasztaltak valóban többen is furcsa jelenségeket ezekben az épületekben? Te ellátogatnál valamelyikbe?

Waverly Hills SzanatóriumAz intézmény 1910-ben nyílt az Egyesült Államokbeli Waverly Hills-ben. A hírek szerint több mint 63 ember halt meg itt, és a lelkük továbbra is ott kísért. A TBC gyógyítására ugyanis sokszor nem túl emberséges kísérleteket tettek a szanatóriumban, amellyel csak rontottak a betegek állapotán. Akik később tanulmányozni kezdték a szanatóriumot egytől egyig furcsa hangokat hallottak ott, és árnyakat láttak átsuhanni a folyosókon. Az épület szinte horrorisztikus része a „halálalagút", ahol anno a holtesteket vitték ki a kórházból. Ma már a folyosót kísérteteket ábrázoló képek borítják, amitől még hátborzongatóbb lett.

Banff Springs HotelA kanadai hotel egyik rejtélye a sok közül a 873-as szobából indul, amit eredetileg befalaztak, mivel a tervezők elszámolták magukat, és nem kerültek ablakok rá. Ám egy tűzeset után felújították, és kiadták ezt is, csakhogy borzalmas eset történt itt: egy férfi megölte a kislányát és a feleségét, majd magával is végzett. Ezután többen is jelezték, akik ott töltötték az éjszakát, hogy a tükrön véres kéznyomok vannak, amelyeket ráadásul képtelenség eltávolítani.

A másik kísérteties jelenség a hotelben az egy menyasszonyi ruhás nő, akit már többen is láttak az épületben bolyongani. Egyszer történt ugyanis, hogy a hotelben egy menyasszony ruhája kigyulladt, a nő pedig annyira megijedt, hogy lezuhant a lépcsőn, és meghalt. Sokan úgy vélik, az ő szelleme kóborol a mai napig a falak között.

Sam Macauley, a hotel londínerével gyakran találkoznak a vendégek a 9. emeleten, a kedves úriember sokat segít nekik a csomagok cipelésében, ahogy arról beszámoltak az oda érkezők. Ebben csupán az a különös, hogy Sam Macauley már rég nem él...

Raynham HallA világ egyik legborzongatóbb szellemfotója készült a Raynham Hall kúriában. 1936-ban a Country Life magazin fotósa, Hubert C. Provand, fotós és asszisztense készítettek képeket egy cikkhez, amikor arra lettek figyelmesek, hogy egy mozgó árny ereszkedik le a lépcsőről. Sikerült is megörökíteniük a hátborzongató jelenséget, és Dorothy Walpole-t, a ház egykori lakóját, a barna ruhás hölgyként elhíresült nőt vélték felfedezni benne. A szóbeszéd szerint a férje, Charles Townshend anno rájött, hogy a nejének viszonya van egy lorddal, ezért élete végig a szobájában tartotta fogva. Amikor a nő meghalt, a lelke végre szabad lehetett, így azóta kedvére bolyong a hatalmas házban.

Mizpah Hotel

Nevada egyik leghíresebb szállodája 1907-ben épült, több ismert ember is megfordult ott. A legenda szerint élt benne egy prostituált, Evelyn Mae Johnson, azaz a „hölgy vörösben", de csak Rose néven ismerték. A nőt azonban 1914-ben szeretője rajtakapta, amint éppen egy vendégével múlatja az időt a hálószobában, éktelen haragra gerjedt, és megfojtotta őt, majd többször meg is szúrta. Halála után állítólag többen látták a nőt vörös ruhában a folyosókon sétálgatni és az 504-es szobában ahol lakott. Sőt Rose előszeretettel hagy egy kis gyöngyöt a vendégek párnáján, hogy jelezze, még mindig itt van.