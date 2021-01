Szellemirtók (1984)

A nyolcvanas évek ikonikus vígjátékában három szórakozott professzor alapít szellemvadász vállalkozást, miután kirúgják őket az egyetemről. Ami azonban eleinte csak afféle kellemetlen New York-i parajelenség-sorozatnak tűnik, arról idővel kiderül, hogy a démoni erők próbálkozása a világunk meghódítására.

Vírus (1995)

Dustin Hoffman járványszakértő virológusként száll szembe ebben a filmben egy olyan kórokozóval, ami jóval gyorsabb halálosabb a covidnál, és egy majomharapás révén kerül át Afrikából Amerikába. Ott pedig villámsebesen terjedne, ha nem állnák útján karanténnal, gyakran embertelennek tűnő döntések meghozatalára is kényszerülve.



A függetlenség napja (1996)

Oké, Jeff Goldblum karaktere ebben a filmben hivatalosan nem tudós, de programozó matematikusnak indult, mielőtt egy kábeltévétársaság informatikusa lett belőle, és tudományos eszközökkel fejti meg a földönkívüliek kódját, hogy aztán egy számítógépes vírussal tegye tönkre a védelmi rendszerüket. Azért persze az az atom is kell a végén.

Legenda vagyok (2007)

Milyen szerencse, hogy ebben a filmben egész New York város területén egyedül életben maradt ember nem csak izmos akcióhős, a kutyája melegszívű gazdája, de képzett kutatóorvos is! Így aztán a napközbeni kalandozásai mellett kísérletezni is tud a mindent ellepő élőhalottakon, hogy megoldást találjon a civilizációt romba döntő járványra.

Napfény (2007)

Danny Boyle remek sci-fijében a Nap sugárzása gyengülni kezd, új jégkorszakkal és kipusztulással fenyegetve a földi civilizációt. Egy űrhajó indul útnak kétségbeesett küldetéssel, hogy egy nukleáris töltettel újra belobbantsák a Napot. A hosszú úton nem csak a külső nehézségekkel kell megküzdeniük, de egymással és saját magukkal is, míg végül egyetlen fizikus döntésén múlik a jövő.

Csillagok között (2014)

A Föld kifogyó erőforrásai miatt az emberiség túlélésének egyetlen reménye egy űrbeli féregjáraton át induló küldetés, amit egy tesztpilóta-kutatómérnök és a tudós utastársai hajtanak végre. Christopher Nolan nagyszabású, érzelmes és tudományosan is lehető leghitelesebb filmjében a túloldalon nem azt találják, amire számítottak. De mindig van remény!

Érkezés (2016)

Ha valakinek kétségei vannak afelől, hogy a nyelvészet is egy hasznos tudomány, az tekintse meg ezt a különleges sci-fit, amiben a hozzánk érkező földönkívüliekkel valahogy fel kell venni a kapcsolatot, de hát miért is kommunikálnának ők olyan módon, mint mi tesszük? Ha pedig egy olyan problémával állunk szemben, amire még fogalmaink sincsenek, akkor jön el a tudósok ideje.