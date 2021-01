A koronavírus-járvány miatt harmadszor is elhalasztották az új James Bond-film, a Nincs idő meghalni bemutatását: október 8-án kerül a világ mozijaiba a film weboldalának bejelentése szerint. A Daniel Craig főszereplésével forgatott 25. James Bond-filmet az eredeti tervek szerint 2020 áprilisában mutatták volna be. Az alkotásban Lea Seydoux és Rami Malek is játszik. A hét elején vezető filmesek, köztük Danny Boyle és Steve McQueen a brit kormánytól anyagi támogatást kért a mozihálózatok számára, mivel "az Egyesült Királyság filmszínházai a szakadék szélére kerültek".