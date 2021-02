Jól olvastad, most a DC filmekről lesz szó, méghozzá a hozzájuk teremtett mini-univerzumról. Nos, most, hogy a Marvel fanok legyintettek és tovább álltak, ássuk magunkat a nem is oly' mély szuperhős verembe.

Néhány évvel ezelőtt Christopher Nolan egy egészen elképesztő, és nem mellékesen vadonatúj Batman-trilógiát rendezett. Ezzel megmutatta, hogy a DC karakterekben több van, mint amit eddig hittünk a filmjeik és sorozataik alapján.

A Marvel évek óta csak úgy dobálja ránk a képregényeiből megismert hősök filmjeit, különböző módokon össze is hozza őket egy-egy alkotás, vagy épp önálló mozi formájában, és hát lássuk be, az övék a legnagyobb és legszerteágazóbb filmes univerzum. Ezt nem lehet überelni, de úgy tűnik, a DC-nek nem is ez a célja, csupán megpróbál felzárkózni, nem lemaradni.

Hivatalos nevén a „DC Extended Universe" a 2013-as Az acélemberrel vedte kezdetét, tehát se Nolan Batmen filmjei, se az X-Men mozik nem kaptak helyet az univerzumban. Ami egyébként nem foglal magába túl sok filmet, igazából akár egy erősebb hétvége alatt végig is tudod őket nézni. Amennyiben még nem ugrottál nekik, akkor érdemes a most következő - a bennük szereplő események időrendje alapján felállított - sorrendben megnézned őket, de akkor se csüggedj, ha a többségét már letudtad, hiszen egy szuperhős filmet bármikor újra lehet nézni.

1. Wonder Woman (2017)

Hosszú ideig vártunk egy nőies, ám kemény szuperhősre, már, ami a mozivásznat illeti. A Wonder Woman pedig abszolút túlteljesített. A sztori, a zene és természetesen Gal Gadot tökéletes egységet alkot, amit a női és a férfi nézők is csak szeretni tudnak.

2. Wonder Woman 1984 (2020)

Éveken át vártuk, hogy Diana életét tovább követhessük, és a klasszikus hero felállásban is megcsodálhassuk. Wonder Woman pedig nem okoz csalódást.

3. Az acélember (2013)

Remekül megújította a Superman-érát, ráadásul Henry Cavillnél nem is találhattak volna jobbat a szerepre. Mi imádtuk, az egyik legjobb DC-s film!

4. Batman Superman ellen – Az igazság hajnala (2016)

Sokaknál mondhatni kiverte a biztosítékot az a film, melyben a DC két legikonikusabb karaktere csap össze. Látványra nem lehet panasz, a történet is mondhatni abszolút korrekt, csupán Ben Affleck denevérember karakterével lehetnek fenntartásaink.

5. Suicide Squad: Öngyilkos osztag (2016)

Rengetegen várták, hogy az Oscar-díjas színész, Jared Leto alakításában megismerhessék az új Jokert, de sajnos csak keveset láthattunk belőle, mert a filmnek ő alapvetően is csak mellékszereplője volt, továbbá kivágták rengeteg jelenetét is. Sebaj, aki szereti a metahumános sztorikat, az élvezte.

6. Az Igazság Ligája (2017)

Négy éve a DC is elkészítette a saját csapatfilmjét, amiben a legnépszerűbb és legismertebb szuperhősei fognak össze a közös gonosz ellen. Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, Flash, a feltámadt Superman, és az emberiség megmenekül.

7. Aquaman (2018)

Hatalmas bukás volt a vízi hero önálló filmje, bár a látvány döbbenetes volt, a Jason Momoa által alakított szuperhős története nem igazán hatotta meg se a kritikusokat, se a nézőket. Kár érte.

8. Shazam! (2019)

Most ne a mobilos applikációra gondolj, hanem arra a végtelenül szórakoztató szuperhősfilmre, amiben egy hero születését és kezdeti nehézségeit ismerhetjük meg. Ebben a filmben – ugyan csak a végén egy pillanatra, de – megjelenik a DC két nagyja közül Superman.

9. Ragadozó madarak (és egy bizonyos Harley Quinn csodasztikus felszabadulása) (2020)

A Suicide Squad – Az öngyilkos osztag nem igazán váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ám egy valamit egészen biztosan köszönhetünk neki: Harley Quinn alakját, akit Margot Robbie csodásan alakított. Nem is lehetett kérdés, hogy a karakter megkapja a saját filmjét is. Olvasd tovább!