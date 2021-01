Az elődöntőbe Tortuga, Galda Levente, Szőke Niki (ő kapta a legtöbb, 35 pontot), Hajdu Erik, Mudfield jutott be.

Nagy Adri, a Name Project, Siklósi Balázs, Sőti Barbi, Veréb Tomi kiesett.

Idén is nagy a tét

A Dal győztese amellett, hogy pénzjutalomban részesül, lemezfelvétel és videoklip készítésére is lehetőséget kap, valamint a Petőfi Zenei Díj Év Dala elismerését is megkapja. Az idei dalválasztó show-ban ráadásul több különdíjat is átadnak majd, és a döntőbe jutó nyolc versenyző közül a győztes mellett a zsűri által kiválasztott legjobb négy dal előadója is pénzjutalomban részesül.