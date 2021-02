Tavaly augusztusban mondta ki a boldogító igent Horányi Juli, aki hamarosan feltűnik a A Dal színpadán is. Szakmai sikerei mellett magánéleti terveiről, babavárásról mesélt.

Úgy, mint a legtöbb zenészt, Juli életét is megreformálta a koronavírus. De a lemondott koncertek helyett mindig volt mivel elfoglalnia magát, szerencsére sosem unatkozik. Bár azt sem titkolja, hogy voltak nehéz időszakok.

"Hullámzóan viselem ezt az új élethelyzetet. Eleinte örültem a rám szakadt sok szabadidőnek, tele voltam alkotó kedvvel, ki is használtam az időt, befejeztem dalokat, klipeket forgattunk, ezek aztán szép sorban meg is jelentek. Elsőként a Szeretni kell című dalom egy szuper jó animációs klippel, aztán a Holnap egy chillesebb, amihez egy művészi videó is készült. Az év végét pedig egy karácsonyi duettel zártam, ami nagy örömömre slágerlistás lett. Ezek voltak a pozitív folyamatok és persze az esküvőnk" - tette hozzá az énekesnő, aki hosszan mesélt a nagy napról.

"Augusztus elején esküdtünk egy gyönyörű helyszínen. Nagyon nagy szerencsénk volt, mert épp fellazították a korlátozásokat így sokan el tudtak jönni és nagyon szép idő volt, igazán jó hangulatban telt a nagy nap. Egyszerű és családias szertartás volt, nem akartunk nagy, világraszóló lakodalmat, az egyáltalán nem illett volna hozzánk. Bár a férjemmel mindketten színpadi emberek vagyunk, a magánéletben nagyon visszafogottan élünk, nem szeretjük a nagy felhajtást. Számunkra csak az volt a fontos, hogy a családunk és a barátaink velünk legyenek, éljük meg együtt a pillanatot és érezzük jól magunkat. Különben az esküvőn, mikor kimondtam az igent, hangos nevetésben tört ki a násznép, mert olyan vicces volt, ahogy lelkesen kiszakadt belőlem ez a szó" – emlékezett vissza hatalmas mosollyal az arcán, majd azt is elárulta, hogy bizony elérkezett a babatervezés időszaka is. A friss házaspár nagyon várja, hogy családdá váljanak.

"Azért is keltünk egybe, mert 6 éve vagyunk együtt és úgy érezzük, itt az ideje, hogy magasabb szintre emeljük a kapcsolatunkat. Nagyon szeretem a gyerekeket, az anyaság óriási dolog, minden édesanyát nagyra becsülök, függetlenül attól, ki hogyan neveli a gyermekét. Bár én még nem vagyok az, de tudom, hogy szülőnek lenni cseppet sem könnyű feladat, de mindenképp egy nagyon fontos szerepkör, és persze vágyom rá, hogy ezt én is megtapasztaljam".

Juli hosszútávon nem is tud magának más szerepet elképzelni, mint hogy gyermeknevelés mellett hatalmas koncerteket adjon a rajongóinak.

"A magánéletben egyértelműen a család a hosszú távú terv. Bízom benne, hogy nemsokára rálépünk erre az útra és akkor új kihívás lesz majd a szakmai karriert és az anyaságot összehangolni, mert én semmiképp nem szeretnék az az anyuka lenni, aki feladja a pályáját, de azért szeretnék ott lenni a gyerekek mellett. Ez biztosan nem lesz egyszerű, de szerintem megvalósítható" – árulta el vágyait az énekesnő, aki hamarosan A Dal színpadán is feltűnik. Juli nem titkolja, hogy már most nagyon izgul, de igyekszik erőt adni zenésztársainak is.

"Nem akarok úgy tenni, mintha semmi tétje nem lenne számomra ennek a szereplésnek. Az nagyon fontos, hogy jól érezzük magunkat a zenekarommal, ha ez sikerül, akkor mi mindent megtettünk az ügy érdekében és a többi az már nem rajtunk múlik. Én leginkább fejben készülök, és sokat kommunikálok a zenész társaimmal, erősítem bennük is azt az energiát, amely egyébként meghatározó a csapatunkban: a jókedv, lazaság, kedvesség és a zene iránti nagyon mély és őszinte alázat, elhivatottság."