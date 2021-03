1. Gregory Peck — Ethan Peck

Gregory Peck egyike a 1940-es évek legnagyobb filmcsillagjainak. Olyan azóta már kultikussá vált filmekben játszott, mint a Ne bántsátok a feketerigót!, a Római vakáció, a Rettegés foka, vagy éppen a Moby Dick, de még hosszasan lehetne sorolni. Unokái közül szinte csak Ethan Peck követte őt a színészi pályán, legalábbis egyelőre. A most 34 éves férfi legalább olyan sármos, mint nagyapja volt, azonban akkora színész még nem lett belőle. Játszott a Star Trek: Discovery című sorozatban, A pletykafészekben és a Los Angeles-i rémtörténetek: Angyalok városa című szériában is.

2. Alain Delon — Alyson Le Borges

Alain Delon habár az 50-es évek végétől kezdett filmezni, ismertté a 60-as években vált. Karrierjének beindulását szívdöglesztő megjelenésének köszönheti, de csupán ez nem tette volna ikonikus sztárrá. Első filmjei nem is tették őt népszerűvé, de az 1960-ban készült Rocco és fivérei már elismerést hozott a számára. Unokái közül Alyson Le Borges lépett a nyomdokaiba. Előnyös külsejét és tehetségét is örökölte nagyapjától, habár a 34 éves színésznő egyelőre nem kapott még olyan szerepet, amely nagy áttörést hozott volna neki.

3. Brigitte Bardot — Anne Charrier

Brigitte Bardot sok szempontból vált ikonná. Nem csak alakításai, de öltözködési stílusa is formabontó volt, sokszor még felháborodást is okozott, de ez is hozzásegítette őt a sikereihez. Olyan filmekben láttuk őt, mint a Szép Heléna, Egy párizsi nő és az Isten megteremté a nőt című alkotás. Unokája, Anne Charrier nagymamája nyomán szintén a színészi pályát választotta, de hasonlóan az előbb említett utódokhoz, ő sem vált olyan népszerűvé, mint Brigitte Bardot, de ezt az életutat nehéz is volna megismételni.

4. Elizabeth Taylor — Quinn Tivey és Naomi Wilding

Elizabeth Taylor testesítette meg a klasszikus hollywoodi sztárt, hiszen gyönyörű volt és tehetséges, ráadásul gyerekszínészként kezdte a pályáját, de nem okozott számára semmilyen problémát a felnőtt szerepekre való váltás. Szerepei mellett magánélete is nagy érdeklődésre tartott számot, mivel nem volt unalmas: nyolcszor házasodott. Unokái közül Quinn Tivey színész és producer lett, legismertebb munkái közé tartozik a Vállalati csalódások és a Shameless – Szégyentelenek. Másik unokája, Naomi Wilding útja másfelé vezetett, egy művészeti galéria élén áll.

5. Grace Kelly — Jazmin Grimaldi és Charlotte Casiraghi

Grace Kelly élete mindenki számára egyenlő a tündérmesével. Az Oscar-díjas színésznő csodálatos karriert futott be, majd összeházasodott III. Rainer monacói uralkodó herceggel. Boldog kapcsolat volt, ugyanakkor Grace sosem tudta feldolgozni, hogy a színészetről le kellett mondania. Unokái közül Jazmin Grimaldi követte őt a színészi pályán, mivel szülei sosem házasodtak össze, a család szigorú szabályait sem kell követnie. Vele szemben Grace Kelly másik unokájának, Charlotte Casiraghi-nek kell, ugyanis ő a negyedik a monacói trónöröklési sorrendben.