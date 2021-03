Fenyő Miklóst kortól függetlenül, gyakorlatilag mindenki ismeri itthon, hiszen neve egybeforrt a magyar a rock and roll életérzéssel. A zenész ma ünnepli 74. születésnapját, ennek kapcsán pedig összegyűjtöttünk pár érdekes és fontos pontot az életéből.

Út a zenei sikerekig

Fenyő Miklós már egészen korán megismerkedett a zenével, szülei miatt - apja gépészmérnök, anyja kozmetikus volt – kisgyermekkorától kezdve zongorázott.

A család 1956 novemberében úgy döntött, kiköltözik az Amerikai Egyesült Államokba, New Yorkba. Fenyő Miklós itt szeretett bele a rock'n roll zenébe, amit haza is hozott magával pár évvel később.

Kirúgták a középiskolából. Miután a Fenyő család hazaköltözött, Miklós a Landler Jenő Villamosipari Technikumban folytatta tanulmányait. Ám a sok hiányzás miatt 1964-ben eltanácsolták. Végül a budapesti Könyves Kálmán Gimnáziumban érettségizett le.

A kultikus Hungária előtt, Fenyő Miklós két együttesben is játszott: a Sztár és a Syconor zenekarban.

1968-ban a Ki mit tud? című tehetségkutató versenyen első helyezést ért el a Hungária együttessel.

Fenyő Miklós csupán 23 éves volt, amikor kiadták a Hungáriával első nagylemezüket, Koncert a Marson címmel.

Betiltott lemez: 1977-ben rögzítették a Beatles-láz című lemez hanganyagát, de ezt az MHV (Magyar Hanglemezgyártó Vállalat) letiltotta, és csak 20 évvel később jelenhetett meg.

A Hungária szétszakadását és a három albumot megért Modern Hungáriát követően, 1992-ig Fenyő Miklós popmenedzserként tevékenykedett. Ő egyengette többek között a fiatal Szandi karrierjét is.

2004-ben a XIII. kerület díszpolgára lett.

Életéből 2009-ben film is készült, Made in Hungaria címmel, melyben legnépszerűbb dalait is felhasználták a készítők. Fenyő Miklóst Szabó Kimmel Tamás alakította , aki gyerekkorában a szintén tanult zongorázni, de a zenésszel ellentétben ő hamar elunta.

, aki gyerekkorában a szintén tanult zongorázni, de a zenésszel ellentétben ő hamar elunta. Fenyő Miklós sosem titkolta, hogy példaképei között maga a király, vagyis Elvis Presley is szerepel, de bizony nem mindig tervezett a zenével, mint elsődleges hivatással. Fiatalabb korában érdekelte a sportújságírás is, akkori példaképei közt szerepelt Vitray Tamás is.

Szólókarrier

A Hungária együttes 1983-ban három részre szakadt: a kivált tagok alapították meg a Dolly Rollt és az R-GO-t. Ugyanebben az évben adta ki Fenyő Miklós első szólóalbumát, Miki címmel.

Egy évvel később, elhagyva a rock'n roll alapokat, Fenyő egy rap-break hangszerelésű albummal rukkolt elő, Jól nézünk Miki címmel, ami aranylemez lett.

1994-től kezdődően új – vagyis régi – alapokra helyezte szólókarrierjét: a 60-as évekbeli rock'n roll stílust vitte tovább lemezein.

Színházi karrier

Fenyő Miklós több színházi musicalt is írt. Az első a Hungária platinalemezének címét viselte: a Hotel Mentholt 1998-ban mutatták be a Budapesti Operett színházban. Önéletrajzi ihletésű zenés játékának, a Made in Hungariának bemutatója 2001-ben a József Attila Színházban, melyben Fenyő Jerry Lee Lewis-t alakította. 5 évvel később szintén ebben a színházban láthatták a nézők harmadik musicaljét, az Aranycsapatot.

Legutóbbi zenés darabját, az Arénát 2018-ban mutatták be a Győri Nemzeti Színházban. Ennek alapjául az azonos című, 1982-es Hungária album szolgált.

Fenyő Miklós 74 évesen is aktív zenész, idén is fellép többek között a hagyománnyá vált Fenyő koncerten augusztusban a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon és remélhetően a Fenyő ünnep sem marad el decemberben.

Csavard fel a szőnyeget, és bulizz egy jót a rock and roll hazai királyával, akár otthon is!