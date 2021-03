A New Wave Media Group megbízásából Bagi Iván és Aranyosi Péter együtt idézte fel, hogyan is zajlott a március 15-i forradalom.



Szokatlan és humoros megemlékezés



A két sztár ellátogatott a történelmi esemény ikonikus helyszíneire, hogy felidézzék a történteket. Több olyan dolgot is említettek, ami nem úgy zajlott a forradalom napján, ahogy azt sokan tudják.

Petőfi például nem szavalta el a Nemzeti dalt a Nemzeti Múzeum előtt, mert azt már korábban négyszer is megtette, és Táncsics Mihály sem volt jelen a Nemzeti Színháznál, amikor a nép mindenáron látni akarta őt, ezért egy színész arcát elmaszkírozták, aki kiállt a tömeg elé.



További érdekességek a videóban: