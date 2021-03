Az Oscar-jelöléseket helyi idő szerint hétfőn hajnalban közvetítették a filmakadémia hivatalos internetes csatornáin. A jelölteket az élő adásba Londonból bejelentkező Prijanka Csopra Jonas indiai származású színésznő-producer és férje, az énekes-színész Nick Jonas ismertették.

A legjobb filmek mezőnyébe a Mank mellett a The Father, a Judas and the Black Messiah, a Minari, A nomádok földje, az Ígéretes fiatal nő, a Sound of Metal és A chicagói 7-ek tárgyalása jutott be az akadémia tagjainak szavazatai alapján.

A legjobb nemzetközi film kategória jelöltjei közé került a dán Még egy kört mindenkinek, a hongkongi Better Days, a román Collective, a tunéziai The Man Who Sold His Skin és a Quo Vadis, Aida? című produkció Bosznia-Hercegovinából.

A 93. Oscar-díjátadó gálát április 25-én rendezik meg Los Angelesben.

